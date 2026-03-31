부산시, 해운대수목원 탄소배출권 외부사업 전국 첫 승인

부산형 탄소배출권 모델' 첫걸음

조직 경계 내 등록 난관 극복 성과

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 =부산시는 전국 최초 해운대수목원 탄소흡수원 사업으로 농림축산식품부로부터 산림부문 배출권거래제 외부사업 등록 승인을 받았다고 31일 밝혔다.

시는 지난 10일 '부산 해운대수목원 조성을 통한 탄소흡수원 증진사업'에 대해 공식 승인을 획득했다.

해운대수목원 전경[사진=부산시] 2026.03.31

산림부문 배출권거래제 외부사업은 지방자치단체나 기업이 나무와 목재를 활용해 이산화탄소를 흡수한 실적을 정부로부터 인증받아 배출권 시장에서 거래할 수 있도록 한 제도다. 최근 국제 사회가 온실가스 감축을 위한 실질적 수단으로 이 제도에 주목하고 있다.

해운대수목원은 과거 쓰레기 매립장이던 유휴지로, 탄소배출시설이 없는 지역이었다. 이 때문에 조직 경계 안 사업 등록이 어렵다는 평가가 있었지만, 시는 온실가스 흡수원 조성의 타당성과 국제 기준 부합성을 근거로 환경부 협의를 이끌어냈다.

결국 제67회 배출량 인증위원회 심의에서 전국 최초로 조직 경계 내 탄소흡수원 사업으로 인정받았다.

시는 이번 승인을 제도적 한계를 넘은 '부산형 탄소배출권 모델'로 평가하고 있다. 이번 사업을 통해 해운대수목원은 2026년부터 2041년까지 15년간 약 1,365톤의 이산화탄소를 흡수할 것으로 전망된다. 이는 내연기관 차량 약 570대의 연간 배출량을 상쇄하는 수준이다.

감축 실적은 검증 절차를 거쳐 탄소배출권(KOC)으로 전환되며, 지역 기업의 탄소중립 경영을 지원하고 배출권 거래 수익은 도시숲 등 녹지 확충에 재투자될 예정이다. 시는 이를 통해 '탄소 선순환 구조'를 구축한다는 방침이다.

시는 올해 해운대구 운봉산 산불피해지(27ha)에 대한 외부사업 등록을 추진하고, 인공지능(AI) 기반 라이다(LiDAR) 기술을 도입해 도시 전역의 산림과 공원, 유휴지 탄소흡수원을 체계적으로 관리할 계획이다.

박형준 시장은 "혐오시설이던 매립장이 시민의 휴식처이자 기후 위기에 대응하는 탄소자산으로 탈바꿈했다"며 "부산형 탄소배출권 모델을 전국으로 확산시켜 대한민국 탄소중립을 선도하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com