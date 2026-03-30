김부겸 전 총리, 대구시장 출마 선언 "우리 아들딸들이 자부심 갖는 대구 만들겠다"

대구 경북 행정통합, 민군 통합 공항 이전, 취수원 문제 해결 등 해결

지역소멸이라는 절망의 벽 대구시민과 함께 넘어야

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=김부겸 전 국무총리가 30일 대구 2·28기념중앙공원에서 6·3 전국동시지방선거에 대구광역시장 출마를 공식 선언했다.

봄비가 내리는 이날 자신이 직접 우산을 받쳐들고 1000여 명의 지지자들과 시민들이 운집했다. 문재인 정부 행안부장관 직무 때 자신이 직접 국가기념일로 지정한 2·28기념중앙공원에서 발표한 대구광역시장 출마선언은 빗줄기에 섞여 절박감과 비장미가 감돌았다.

김부겸 전 총리가 대구시장 출마를 선언했다.[사진=더불어민주당 대구시당] 2026.03.30 yrk525@newspim.com

김 전 총리는 "15년 전 저는 한국 정치의 암 덩어리, 지역주의라는 벽을 넘어 보겠다고 경기도 지역구를 포기하고 대구로 왔지만 그지역주의보다 더 무서운 벽이 지금 우리 앞에 놓여 있다"먄서 "지역소멸이라는 절망의 벽, 그 벽을 대구 시민 여러분과 함께 넘자"고 호소했다.

이어 김 전 총리는 자신이 대구시장이 돼야 한다는 이유를 설명했다. 그는 "김부겸이 시장이 돼야 정부 여당의 지원을 요구할 명분이 생긴다"며 "대구 경북 행정통합, 민군 통합 공항 이전, 취수원 문제 해결, 2차 공공기관 이전, 산업구조 재편까지 책임지고 완수하겠다"고 목소리를 높였다.

그러면서 "민주당 당 대표도 약속했다. 대구가 원하는 거 "무엇이든 다 해드림 센터장"이 되고 싶은 각오"라며 대구의 현안을 해결할 수 있는 적임자이자 힘 있는 집권 여당의 후보임을 강조했다.

김부겸 전 총리는 대구시장 출마 선언에서 "우리 아들딸들이 자부심 갖는 대구 만들겠다"고 주장했다.[사진=더불어민주당 대구시당] 2026.03.30 yrk525@newspim.com

김 전 총리는 "대구는 저를 키워준 도시다. 제가 클 때, 대구는 저의 자부심이었다. 그 자부심을 우리 아들딸들도 갖게 해줘야 하지 않겠냐"며 "지금 대구에 필요한 사람, 김부겸에게 기회를 한번 달라. 대구의 미래세대를 위해 자신이 반드시 대구시장이 돼야 한다"고 호소했다.

그러면서 자신의 개인 전화번호를 전격 공개했다. 그는 "대구를 위해 꼭 하고 싶은 말이 있으면, 언제든 전화해 주시면 경청하겠다"면서 대구 시민을 주인으로 받들겠다는 결의를 내비쳤다.

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