GM 인천공장 등에 6억 달러 투자' 유정복 시장 "지역 경제 성장…행정·제도 지원"

유정복 인천시장이 한국GM에 보낸 감사 서한 [자료=인천시]

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =유정복 인천시장은 미국 GM(제너럴모터스)의 인천 부평공장 등에 대한 투자가 지역 경제 안정과 성장에 크게 기여할 것이라고 밝혔다.

유 시장은 최근 헥터 비자레알 한국GM 사장에게 GM의 투자 결정에 감사의 뜻을 담은 서한을 보냈다고 30일 인천시가 전했다.

앞서 미국 GM은 한국 사업장에 6억달러(약 8800억원) 규모의 투자계획을 발표했다.

한국GM은 생산 설비 고도화와 안전 인프라 및 작업환경 개선, 운영 효율성 향상 등에 투자할 것으로 알려졌다.

유 시장은 한국GM 측에 보낸 서한에서 "인천 부평공장을 중심으로 한 국내 사업장에 대규모 투자를 결정한 것에 대해 인천시민을 대표해 깊은 감사를 드린다"고 했다.

그는 "GM은 인천 지역의 핵심 산업 파트너로서 지역경제 발전과 고용 창출에 중추적 역할을 해왔다"며 "이번 결정이 지역경제 안정과 지속 가능한 성장에 크게 기여할 것으로 확신한다"고 강조했다.

유 시장은 "GM이 안정적으로 사업을 영위하고 글로벌 경쟁력을 지속해서 강화할 수 있도록 행정·제도적 지원을 아끼지 않겠다"고 약속했다.

한국GM은 지난해 인천 부평과 경남 창원 등에서 트랙스 크로스오버, 트레일블레이저, 뷰익 앙코르 GX 등 차량 46만826대를 생산해 44만7226대를 수출했다.

한국GM의 국내 사업장 가운데 가장 규모가 큰 인천 부평공장에는 7400명 가량의 직원이 근무하고 있다.

hjk01@newspim.com