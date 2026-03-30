웰컴저축은행, 부산진여중서 2년 연속 자유학기제 금융교육 실시

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 웰컴저축은행은 부산진여자중학교 1학년 재학생을 대상으로 자유학기제 금융교육 프로그램을 실시한다고 30일 밝혔다.

지난해에 이어 2년 연속 진행되는 교육으로, 청소년들의 금융 이해력 향상과 올바른 금융 습관 형성을 돕기 위해 마련됐다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 부산진여자중학교에서 진행하는 웰컴저축은행 자유학기제 수업 모습 [사진=웰컴저축은행] 2026.03.30 yunyun@newspim.com

자유학기제 금융교육은 정규교육과정상 금융교육 효과 제고를 위해 금융사가 중학교 자유학년제에 운영하는 금융교육 프로그램이다. 웰컴저축은행은 단발성 특강 형태의 금융교육이 갖는 한계를 보완하기 위해 한 학기 동안 단계적으로 금융 지식을 학습할 수 있는 체계적인 커리큘럼을 운영하고 있다.

이번 교육은 지난 11일부터 4월 29일까지 총 8주 동안 진행되며 매주 수요일 2시간씩 총 16시간의 교육이 이뤄진다. 부산진여자중학교 1학년 학생 약 25명이 참여할 예정이다.

교육은 중학생이 알아 두면 좋은 금융지식을 중심으로 ▲화폐와 환율 ▲소득과 소비 ▲신용과 부채관리 ▲저축 ▲투자 ▲위험관리와 보험 ▲금융권 진로탐색 ▲금융사기 예방까지 총 8개의 주제로 진행된다.

한편 지난해 부산진여자중학교에서 진행된 자유학기제 금융교육 만족도 조사에서는 교육에 참여한 학생의 약 87%가 교육에 만족한다고 응답하는 등 긍정적인 평가가 나타났다. 학생들의 금융지식 평가 점수 역시 교육 전 평균 44.7점에서 교육 후 84점으로 상승해 금융 이해도 향상 효과가 확인됐다.

웰컴저축은행 관계자는 "앞으로도 청소년을 대상으로 한 금융교육을 통해 금융 이해력 제고와 건전한 금융 생활 습관 형성에 기여할 계획"이라고 말했다.

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