전남도, 축제장 '찾아가는 통일 안내소' 광주까지 확대 추진

북한 이해와 평화통일 가치 확산위한 체험 프로그램

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 한반도 평화·통일 인식 확산을 위해 4월부터 11월까지 전남·광주지역 축제장에서 '찾아가는 통일 안내소'를 운영한다고 30일 밝혔다.

'찾아가는 통일 안내소'는 지역 거점 통일종합 플랫폼인 호남권 통일플러스센터를 홍보하고, 일상에서 통일의 의미를 자연스럽게 접하도록 마련한 체험형 프로그램으로 2024년부터 운영하고 있다.

찾아가는 통일 안내소. [사진=전남도] 2026.03.30 ej7648@newspim.com

지난해 지역 6개 축제장에서 13회 운영했으며 올해는 전남·광주 행정통합 추진에 맞춰 광주지역 축제장까지 확대해 14곳에서 30회 운영할 방침이다.

주요 프로그램은 ▲평화통일 '에코백 만들기'▲남북한 언어 차이를 알아보는 '낱말 색판 뒤집기 게임'▲북한 상식을 풀어보는 '북(北) 퀴즈 온 더 블록' 등이다.



강종철 전남도 자치행정국장은 "한반도 평화와 통일은 미래세대와 지역사회가 함께 소통하면서 준비해야 할 과제"라며 "생활현장에서 통일 공감대를 더욱 확산하겠다"고 말했다.

전남도는 2023년 전국 최초로 개관한 호남권 통일플러스센터를 통해 전남도와 통일부, 민간이 협력체계를 구축해 운영하고 있으며 2024년에는 통일부 지원 '전남통일관'으로 지정됐다.

센터는 통일·북한 전문도서관인 통일정보자료실, 전시체험관, 다목적 체험실, 교육장 등 7개 전시·체험 공간을 갖추고 있으며, 북한에 고향을 둔 북향민과 함께하는 '통일이 무르익는 쿠킹클래스', 가족 대상 원데이 클래스, 전남 청소년 통일캠프 등 도민 참여형 프로그램을 운영하고 있다.

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