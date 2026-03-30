용인특례시, 청년(공공)인턴 대상 취업역량 강화교육 실시

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시는 30일 시청 비전홀에서 청년(공공)인턴 사업 참여 청년 42명을 대상으로 취업역량 강화교육을 진행했다고 밝혔다.

30일 용인특례시청 비전홀에서 '청년인턴 취업역량 강화교육'이 열렸다.[사진=용인시]

이번 교육은 3월부터 10월까지 시청과 소속 행정기관, 시 산하·협력기관 등에 배치된 청년인턴들의 조직 적응과 네트워크 형성을 돕기 위해 마련됐다.

교육 내용은 자기소개서 작성과 면접 전략, 면접 롤플레잉, 이미지 메이킹, 퍼스널 컬러 진단 등 실전 중심으로 구성됐다.

이상일 시장은 인사말에서 "앞으로 용인은 수년 내 글로벌 반도체 중심도시로 도약하며 인구 150만 명의 대도시로 발전할 것"이라며 "삼성전자 국가산단에는 10만4000명 정도의 상주 근로자가 일하게 되고 SK하이닉스는 4만 명의 근로자가 일할 것으로 추산한다"고 밝혔다.

30일 이상일 용인특례시장이 '취업역량 강화교육'에서 청년 인턴들에게 인사말을 하고 있다.[사진=용인시]

이 시장은 "직간접 고용 유발 효과는 더욱 클 것으로 보여 청년 일자리가 대폭 늘어날 것"이라며 "반도체 중심 상업활동 인구 증가로 파급 효과가 용인 전체로 확산될 전망이니 청년들의 관심을 바란다"고 덧붙였다.

이준복 시 청년정책과장은 "용인과 대한민국의 미래인 청년 지원을 확대하겠다"며 "청년인턴들에게 실질 도움을 주는 프로그램을 지속 운영하며 꿈을 응원·지원할 것"이라고 말했다.

참여 인턴들은 "구직 과정에 바로 활용 가능한 실무 중심 내용으로 큰 도움이 됐다"며 "정보 공유를 통해 인턴 활동과 취업 준비 동기부여를 얻었다"고 전했다.

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