용인특례시, 청년(공공)인턴 대상 취업역량 강화교육 실시

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시는 30일 시청 비전홀에서 청년(공공)인턴 사업 참여 청년 42명을 대상으로 취업역량 강화교육을 진행했다고 밝혔다.
이번 교육은 3월부터 10월까지 시청과 소속 행정기관, 시 산하·협력기관 등에 배치된 청년인턴들의 조직 적응과 네트워크 형성을 돕기 위해 마련됐다.
교육 내용은 자기소개서 작성과 면접 전략, 면접 롤플레잉, 이미지 메이킹, 퍼스널 컬러 진단 등 실전 중심으로 구성됐다.
이상일 시장은 인사말에서 "앞으로 용인은 수년 내 글로벌 반도체 중심도시로 도약하며 인구 150만 명의 대도시로 발전할 것"이라며 "삼성전자 국가산단에는 10만4000명 정도의 상주 근로자가 일하게 되고 SK하이닉스는 4만 명의 근로자가 일할 것으로 추산한다"고 밝혔다.
이 시장은 "직간접 고용 유발 효과는 더욱 클 것으로 보여 청년 일자리가 대폭 늘어날 것"이라며 "반도체 중심 상업활동 인구 증가로 파급 효과가 용인 전체로 확산될 전망이니 청년들의 관심을 바란다"고 덧붙였다.
이준복 시 청년정책과장은 "용인과 대한민국의 미래인 청년 지원을 확대하겠다"며 "청년인턴들에게 실질 도움을 주는 프로그램을 지속 운영하며 꿈을 응원·지원할 것"이라고 말했다.
참여 인턴들은 "구직 과정에 바로 활용 가능한 실무 중심 내용으로 큰 도움이 됐다"며 "정보 공유를 통해 인턴 활동과 취업 준비 동기부여를 얻었다"고 전했다.
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