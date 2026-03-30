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전진건설로봇, 정기주총 성료…"배당성향 50% 유지"

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지난해 매출 1,907억 원, 글로벌 재건시장 성장 기대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 글로벌 Top-tier CPC 전문기업 전진건설로봇은 제27기 정기주주총회를 개최하고 상정된 안건을 모두 원안대로 가결했다고 30일 밝혔다.

이번 주주총회에서는 제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인, 정관 일부 변경, 이사 및 감사 보수 한도 승인 등 주요 안건이 모두 통과되며 원활하게 마무리됐다. 주주환원 정책의 일환으로 보통주 1주당 700원의 현금배당이 승인됐으며, 배당금 총액은 약 102억원 규모다.

회사는 2026 사업년도 배당성향을 50% 이상으로 유지하는 기업가치 제고 계획을 제시했다. 이번 계획은 주주환원 및 주주가치 제고를 목표로, 적극적인 주주환원 정책 추진과 함께 지속적인 고배당 기조를 유지한다는 방침이다. 해당 배당정책은 정부의 기업가치 제고 정책 방향을 반영한 것으로, 고배당 기업 요건인 배당성향 40% 이상을 충족함에 따라 주주들은 배당소득에 대한 분리과세 혜택을 적용 받게 됐다.

전진건설로봇 로고. [사진=전진건설로봇]

전진건설로봇은 지난해 연결 기준 매출액 1907억원을 기록하며 전년 대비 12.3% 성장했다. 글로벌 인프라 투자 확대와 재건 수요 증가에 힘입어 매출은 안정적인 성장세를 이어갔으며, 향후 글로벌 시장 확대에 따른 추가적인 성장 모멘텀 확보가 기대된다.

특히 최근 글로벌 재건 시장 확대가 중장기 성장 기회로 부각되고 있다. 우크라이나 재건 사업은 약 5880억 달러 규모로 향후 10년간 진행될 것으로 전망되며, 이는 2025년 GDP의 약 3배 수준에 해당하는 대형 프로젝트다. 이와 관련해 회사는 미국 중장비 기업과 우크라이나 재건 사업 및 인도 시장 진출과 관련한 협력을 논의하는 등 글로벌 시장 확대를 위한 전략적 기회를 모색하고 있다.

또한 2023년 튀르키예 지진 복구 사업 약 1000억 달러 규모에 따라 재건 수요가 확대되고 있는 가운데, 전진건설로봇은 현지 디스트리뷰터사를 통해 지진 복구 사업에 제품을 공급한 이력을 보유하고 있어 향후에도 선제적 진입이 기대된다.

이러한 글로벌 환경 변화 속에서 전진건설로봇은 재건 및 인프라 시장 대응 역량을 강화하고 있다. 회사는 모트렉스를 비롯한 컨소시엄과 자율·원격 기반 콘크리트 분배 로봇인 D-MCR 개발을 추진하며, 건설 자동화를 통한 생산성 향상과 비용 절감 기반의 솔루션 경쟁력을 확보하고 있다. 이를 통해 향후 대규모 인프라 및 재건 시장에서의 사업 기회를 선제적으로 확보해 나갈 계획이다.

회사 관계자는 "글로벌 인프라 투자 확대와 재건 수요 증가에 따라 당사의 사업 기회가 지속 확대되고 있다"며 "건설 자동화 기술과 글로벌 파트너십을 기반으로 재건 시장을 포함한 다양한 전방 산업에서 중장기 성장 기반을 더욱 공고히 해 나갈 것"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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