전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.30 (월)
KYD 라이브
KYD 디데이
전국 부산·울산·경남

속보

더보기

허성무 의원, SNS 피싱 범죄 대응 법안 발의…"범죄 진입 차단 중요"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

해외 범죄 조직·플랫폼 의무 문제
법안, 해외 접속 계정 식별 의무화

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 더불어민주당 허성무 의원(창원성산)은 급증하는 SNS 피싱 범죄에 선제적으로 대응하기 위해 '전기통신사업법 일부개정법률안'을 대표 발의했다고 30일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 허성무 더불어민주당 의원. 2023.10.19

허 의원실이 경찰청과 금융감독원으로부터 받은 자료에 따르면 지난해 카카오톡·텔레그램 등 사회관계망서비스(SNS)를 통한 피싱 피해는 5만2185건, 피해액은 2조3755억원으로 집계됐다.

이는 2024년(4만2565건, 1조7304억원)보다 피해 건수는 22.6%, 피해액은 37.3% 증가한 수치다.

주요 유형은 ▲메신저피싱(지인 사칭) ▲로맨스스캠(연애 빙자 사기) ▲보이스피싱 ▲스미싱(악성코드) ▲투자리딩방 사기 ▲몸캠피싱 ▲노쇼사기 ▲직거래사기 ▲허위 광고형 팀미션사기 등으로 다양화되고 있다. 전체의 90% 이상이 중국·필리핀·캄보디아 등 해외 거점에서 이뤄진 것으로 파악됐다.

피싱 수법이 복잡해지고 해외 범죄 조직이 늘어나는 데 비해 메신저 플랫폼의 기술적·관리적 조치 의무는 미비해 이용자 피해가 커지고 있다는 지적이 제기돼 왔다. 국내 번호로 가입한 계정을 해외에서 접속할 경우 이용자가 이를 식별할 수 없어 피해가 확대된 사례도 많았다.

개정안은 메신저 사업자가 이용자의 가입국과 접속국이 다를 경우 이를 명확히 표시하고, 의심 계정 신고 체계 및 즉시 정지·고지 시스템을 갖출 것을 의무화했다. 의무를 위반한 사업자에 대해서는 5000만원 이하 과태료를 부과하도록 했다.

허 의원은 "피싱 피해는 발생 후 회복이 어렵기 때문에 기술적으로 범죄 진입을 차단하는 것이 중요하다"며 "플랫폼의 사회적 책임을 강화해 국민 재산을 보호하는 입법이 될 것"이라고 말했다.

이번 개정안에는 허성무 의원을 비롯해 김종민·김동아·전진숙·김정호·전종덕·박선원·조인철·한정애·김용만 의원이 공동 발의에 참여했다.

news2349@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
사진
은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동