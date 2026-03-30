강정구 평택시의장 사퇴…평택시을 국회의원 재선거 출마 공식화

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 강정구평택시의회 의장이 30일 시의회 간담회장에서 의장직을 내려놓고 평택시을 국회의원 재선거 출마를 공식 선언했다.

이날 강 의장은 출마 선언문을 통해 "평택의 성장이 멈추지 않도록 '중단 없는 발전'을 이어가기 위해 국회 무대에서 지역 숙원 사업을 추진하겠다"고 포문을 열었다.

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 =강정구 평택시의회 의장이 평택시을 국회의원 재선거 출마를 선언하고 있다.2026.03.30 krg0404@newspim.com

이어 그는 "지방의회 한계로 해결 어려운 구조적 과제를 국회에서 풀겠다"며 "중앙정부 및 국회와 긴밀히 소통하며 평택의 내일을 직접 그려나가겠다"고 말했다.

강정구 의장은 "임기를 끝까지 마치지 못한 점에 마음 깊이 송구하다"며 "시민과 현장에서 동고동락하며 쌓은 경험을 바탕으로 평택의 생생한 목소리가 정책이 되고 현실이 될 수 있도록 하겠다"고 약속했다.

그러면서 "이번 재선거는 평택 미래를 결정짓는 갈림길"이라며 "예비후보로 등록한 후 시민 곁으로 달려가 현장에서 직접 듣고 실천으로 변화를 증명하겠다"고 지지를 호소했다.

평택시의회는 의장이 공석이 됨에 따라 김명숙 부의장 대행 체제로 전환 후 의원 6명 이상 모집 공고를 소집해 의장 선출 여부에 대해 결정할 것으로 알려졌다.

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