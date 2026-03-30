강정구 평택시의장 사퇴…평택시을 국회의원 재선거 출마 공식화

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 강정구평택시의회 의장이 30일 시의회 간담회장에서 의장직을 내려놓고 평택시을 국회의원 재선거 출마를 공식 선언했다.
이날 강 의장은 출마 선언문을 통해 "평택의 성장이 멈추지 않도록 '중단 없는 발전'을 이어가기 위해 국회 무대에서 지역 숙원 사업을 추진하겠다"고 포문을 열었다.
이어 그는 "지방의회 한계로 해결 어려운 구조적 과제를 국회에서 풀겠다"며 "중앙정부 및 국회와 긴밀히 소통하며 평택의 내일을 직접 그려나가겠다"고 말했다.
강정구 의장은 "임기를 끝까지 마치지 못한 점에 마음 깊이 송구하다"며 "시민과 현장에서 동고동락하며 쌓은 경험을 바탕으로 평택의 생생한 목소리가 정책이 되고 현실이 될 수 있도록 하겠다"고 약속했다.
그러면서 "이번 재선거는 평택 미래를 결정짓는 갈림길"이라며 "예비후보로 등록한 후 시민 곁으로 달려가 현장에서 직접 듣고 실천으로 변화를 증명하겠다"고 지지를 호소했다.
평택시의회는 의장이 공석이 됨에 따라 김명숙 부의장 대행 체제로 전환 후 의원 6명 이상 모집 공고를 소집해 의장 선출 여부에 대해 결정할 것으로 알려졌다.
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