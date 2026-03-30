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韩国观光公社加码中国市场 多平台联动拓展来韩旅游

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纽斯频通讯社首尔3月30日电 韩国观光公社（旅游发展局）社长朴圣爀于23日至28日前往中国开展涵盖全球平台、邮轮及航空等领域的现场营销活动。数据显示，截至1月底，来韩中国游客同比增长超14%，观光公社此行旨在延续这一增长势头。

韩国旅游发展局与携程集团签署战略合作协议。【图片=韩国观光公社提供】

25日，韩国观光公社与全球最大在线旅游平台携程签署扩大合作的业务协议。根据该协议，双方将面向覆盖40多个国家、约6亿用户市场扩大来韩旅游商品的曝光度，推进共同营销。

同时，公社还与中国最大电商京东集团建立战略合作伙伴关系，加强基于数据的营销。京东拥有近7亿会员，能够精细分析中国消费趋势，且中产阶层占比较高，有助于挖掘海外旅游新需求。公社还将与依托阿里巴巴生态的在线旅游平台飞猪合作，通过精准营销与K内容结合开发旅游商品，重点吸引自由行游客。

为提振地方旅游，韩国观光公社还将拓展"海上与空中旅游通道"。在上海，公社与中国最大邮轮公司爱达邮轮就扩大釜山、丽水等主要停靠港的可能性进行了讨论。

尤其是借助将于2026年9月5日至11月4日举办的2026韩国丽水世界岛屿博览会，公社提议增加丽水停靠航线，推动邮轮旅游与地方代表性活动联动，创造新的来韩旅游需求。

此外，公社还将与去哪儿网、同程旅行等中国主要OTA合作，推进淡季联合促销及多次来韩商品开发。同时，以中国地区5个海外分社为中心，与大韩航空及中国签证中心合作，构建从航班、签证办理到当地营销的全链条需求体系，实现从产品销售到出行、入境的全流程联动。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社

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[뉴스핌 베스트 기사]

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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