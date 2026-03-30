韩国观光公社加码中国市场 多平台联动拓展来韩旅游

纽斯频通讯社首尔3月30日电 韩国观光公社（旅游发展局）社长朴圣爀于23日至28日前往中国开展涵盖全球平台、邮轮及航空等领域的现场营销活动。数据显示，截至1月底，来韩中国游客同比增长超14%，观光公社此行旨在延续这一增长势头。

韩国旅游发展局与携程集团签署战略合作协议。【图片=韩国观光公社提供】

25日，韩国观光公社与全球最大在线旅游平台携程签署扩大合作的业务协议。根据该协议，双方将面向覆盖40多个国家、约6亿用户市场扩大来韩旅游商品的曝光度，推进共同营销。

同时，公社还与中国最大电商京东集团建立战略合作伙伴关系，加强基于数据的营销。京东拥有近7亿会员，能够精细分析中国消费趋势，且中产阶层占比较高，有助于挖掘海外旅游新需求。公社还将与依托阿里巴巴生态的在线旅游平台飞猪合作，通过精准营销与K内容结合开发旅游商品，重点吸引自由行游客。

为提振地方旅游，韩国观光公社还将拓展"海上与空中旅游通道"。在上海，公社与中国最大邮轮公司爱达邮轮就扩大釜山、丽水等主要停靠港的可能性进行了讨论。

尤其是借助将于2026年9月5日至11月4日举办的2026韩国丽水世界岛屿博览会，公社提议增加丽水停靠航线，推动邮轮旅游与地方代表性活动联动，创造新的来韩旅游需求。

此外，公社还将与去哪儿网、同程旅行等中国主要OTA合作，推进淡季联合促销及多次来韩商品开发。同时，以中国地区5个海外分社为中心，与大韩航空及中国签证中心合作，构建从航班、签证办理到当地营销的全链条需求体系，实现从产品销售到出行、入境的全流程联动。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社