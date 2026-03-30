증평군, 내년 국비 1778억원 확보 목표…전 부서 총력 대응

2차 추진상황 보고회 열고 핵심사업 점검…도·중앙부처 공조 강화

[증평=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 증평군이 내년도 정부예산 1778억 원 확보를 목표로 본격적인 대응에 나섰다.

군은 중앙부처 예산안 편성 일정에 맞춰 행정 절차를 선제적으로 진행하고, 도와 국회의원 등 유관기관과의 공조 체계를 강화한다는 방침이다.

증평군청. [사진 = 뉴스핌DB]

군은 30일 군청 대회의실에서 이재영 군수 주재로 전 부서장이 참석한 가운데 '2027년도 정부예산 확보 2차 추진상황 보고회'를 열었다.

이날 회의는 지난 1월 1차 보고회에서 발굴한 사업을 토대로 추가 검토된 신규 과제를 공유하고 각 부서별 추진 상황을 점검하기 위해 마련됐다.

이번 보고회에서 군은 총 21건, 1778억 원 규모의 국비 확보 계획을 확정했다.

주요 대상사업은 ▲물순환 촉진구역 공모(1000억 원) ▲스마트농업 육성지구 조성(200억 원) ▲도안3처리분구 하수관로 정비사업(115억 원) 등이다.

증평군은 내달 중앙부처 예산안이 본격 편성되는 시기에 맞춰 지방재정영향평가와 투자심사 등 사전 행정절차 이행 현황을 꼼꼼히 점검할 계획이다. .

이재영 군수는 "사업이 실제 국도비 확보로 이어지려면 추진 당위성과 논리 개발이 핵심"이라며 "부서장들이 직접 도와 중앙의 문을 두드리며 군의 필요 예산을 반드시 반영시켜야 한다"고 당부했다.

baek3413@newspim.com