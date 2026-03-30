광주시, 증강현실 활용 '5·18 투어' 앱 개발

'소년의 길' 테마코스 운영

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시가 '5·18민주화운동 스마트투어 앱'의 활성화에 나섰다.

광주시는 5·18민주화운동 제46주년을 맞아 일상 속에서 민주주의 역사를 생생하게 체험할 기회를 제공한다고 30일 밝혔다.

'5·18민주화운동 스마트투어 앱'은 스마트폰을 활용해 5·18민주화운동 주요 사적지를 직접 찾아다니며 증강현실(AR) 기술을 통해 당시의 긴박했던 역사적 순간을 입체적으로 경험할 수 있는 모바일 서비스다.

스마트 투어 앱. [사진=광주시] 2026.03.30 bless4ya@newspim.com

지역 콘텐츠기업인 위치스가 지난 2022년 국비 2억 8000여만원을 들여 개발, 2023년부터 운영하고 있다.

이 앱은 전남대학교 정문, 광주역 광장, 옛 시외버스공용터미널 일대, 녹두서점 옛터, 광주기독병원, 배고픈다리, 고 홍남순 변호사 가옥, 주남마을 인근 등 5·18 사적지 30곳의 정보를 담고 있다.

이용자는 증강현실 기반 스토리텔링과 3D건물 복원 기술을 통해 당시 현장 모습을 재현했다. 또 사적지에 도착하면 자동으로 해설 안내가 제공돼 전문 가이드 없이도 깊이 있는 탐방이 가능하다.

횃불·희생·광장·열정·영혼 등 5가지 테마 코스와 함께 한강 작가의 소설 '소년이 온다'의 배경을 따라 걷는 '소년의 길' 코스도 운영 중이다.

광주시는 앱 활성화를 위해 시·자치구·산하기관 누리집에 홍보자료를 게시하고 5·18관련 행사와 교육 프로그램 활용 등으로 확대할 계획이다.

또 광주시교육청과 협력해 일선 학교의 역사 수업과 현장 체험학습에 이 앱을 적극 활용하도록 권장할 방침이다.

탐방의 재미를 더하기 위해 스탬프투어 기능을 강화하고, 주변 관광 정보와의 연계해 외지 방문객들도 쉽게 이용할 수 있도록 편의성을 높였다.

앱은 '구글 플레이스토어'와 '앱스토어'에서 '5·18민주화운동 스마트투어'를 검색하면 내려받을 수 있다.

박용범 5·18민주과장은 "앞으로도 관계기관과 협력해 5·18정신이 미래 세대에게 자연스럽게 계승될 수 있도록 체험형 교육콘텐츠를 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.

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