문체부, 카지노 종사원 근로환경 개선 나선다

제주도·협회·노조와 업무협약

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부는 30일 오후 제주도청 삼다홀에서 제주특별자치도, 한국카지노업관광협회, 서비스연맹관광레저산업노동조합과 '카지노 종사원 근로환경 개선을 위한 업무협약'을 체결할 예정이다. 문체부에서는 김대현 제2차관이 대표로 참석하며, 지난해 국정감사에서 카지노 종사원 권익 보호 필요성을 제기한 손솔 국회의원도 함께한다.

세종시 정부세종청사 문화체육관광부. [사진=뉴스핌DB]

이번 협약은 카지노 이용자의 폭언, 간접흡연 등 종사원의 신체·정신 건강을 위협하는 근로환경 문제에 정부와 지자체, 업계, 노동계가 공동으로 대응하기 위해 마련됐다. 현재 국내 카지노는 총 18곳으로, 문체부가 육지 10곳(외국인 전용 9곳·내국인 출입 1곳)을, 제주도가 8곳을 각각 관리·감독하고 있다. 전국 카지노 종사원은 9098명(2024년 관광산업조사 기준)에 달한다.

협약에 따라 각 기관은 역할을 분담한다. 문체부는 근로환경 개선 관련 정책 과제 발굴과 현황 조사·연구를 맡고, 제주도는 도내 카지노 영업장에 대한 정기·수시 점검을 강화한다. 협회는 현장 교육과 사업자 자율 개선 활동을 통해 건전한 서비스 문화를 조성하며, 노동조합은 인권이 존중받는 일터 만들기에 앞장선다.

김대현 차관은 "카지노 산업의 지속 가능한 발전을 위해서는 무엇보다 종사원의 안전과 인권이 보장되어야 한다"며 "이번 협약을 계기로 민관협력체계를 구축하고 현장 중심의 표준 지침을 마련해 카지노 산업이 국민 신뢰 속에서 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

fineview@newspim.com