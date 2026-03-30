전국 광역단체장 3월30일 일정

▲김관영 전북지사
- 산불대응센터.소방교육훈련센터 현장방문 (10:30 장수)
- 방산혁신클러스터 구축 업무협약 (13:30 중회의실)
- 군산의료원장 임명장 수여 (15:00 회의실)
▲이장우 대전시장
- 주간업무회의(9:00 중회의실)
- 퇴원환자 통합돌봄 연계 업무협약(10:00 중회의실)
- 해체공사감리자 선정업무 대행 협약(10:30 응접실)
- 대전안전보건지킴이 위촉식(13:30 대전TP디스테이션)
- 기업투자유치 업무협약(14:30 중회의실)
▲최민호 세종시장
- 인적안전망 역량강화 교육(14:00 여민실)
- 공공기관 주요업무계획 간담회(로컬푸드 주식회사)(16:00 로컬푸드 주식회사)
▲김태흠 충남지사
- 첨단미래산업 투자협약(MOU) 체결식(11:00 대회의실)
- 2026년도 반부패·청렴정책 추진계획 공유회의(14:30 중회의실)
▲고광완 광주시장 직무대행
- 제342회 임시회 제1차 본회의(10:00 본회의장)
▲황기연 전남지사 권한대행
- 섬박람회 도 지원 TF 회의(14:00 정철실)
▲김진태 강원지사
- 기자간담회(10:00도청 기자실)
- 도청 신청사 착공식(11:00 춘천시 동내면 고은리)
- 강원대학교 통합 비전 선포식 (14:00 강원대 백령아트센터)
▲김영환 충북지사
- 충북지방기능경기대회 선수단 선서식(10:00 여는마당)
- 당산생각길 열람식 및 걷기행사(14:00 당선벙커 후문)
▲황명석 행정부지사(경북도지사권한대행)
- 대한민국시도지사협의회 방문(10:30 대한민국시도지사협의회)
- 제6회 퇴계선생 귀향길 재현행사 개막식(13:00 경복궁 만춘전)
▲유정복 인천시장
- 동구 현장방문 (13:30)
- 주민자치연합회장 이취임식 (6:00)
▲박형준 부산시장
- 주간 정책회의(09:00 영상회의실)
- 부산 에코델타 스마트시티 국가시범도시 자율주행모빌리티 오픈식(10:30 스마트시티랩)
- 업무협약-도시철도 양산선 안정적 운영(14:00 양산선 차량기지)
- 업무협약-항공우주 신공장 신설 투자(15:10 대한항공 테크센터, 비공개)
- 서부산권 축제 '이음' 토크콘서트(16:30 홍티아트센터)
▲박완수 경남지사
- 실국 본부장 회의 (08:40 도정회의실)
- 동북아물류플랫폼 브리핑(10:00 프레스센터)
- 섬에어 사천공항 취항식(13:00 사천공항 여객터미널 1층)
▲김두겸 울산시장
- 울산형 소버린AI 집적기반 조성 업무협약 및 킥오프 (15:00 2층 대회의실)
[전국종합=뉴스핌]