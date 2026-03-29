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이준석, 지방선거 '필승 3I' 전수…"무작정 뛰기 전 전략부터 설계해야"

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출마 예정자 120명 대상 맞춤형 명함·오후 3시 정찰 등 실전 전술 공유

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 개혁신당이 29일 6·3 지방선거 출마 예정자 120여 명을 대상으로 '출마자 학교'를 개최하고 본격적인 선거 준비에 돌입했다.

이날 행사는 거대 양당의 틈바구니에서 소수당 후보들이 실전에서 승리할 수 있는 구체적인 전략을 전수하기 위해 마련됐다.

이준석 개혁신당 대표가 29일 오전 서울 여의도 국회의원회관에서 '출마자 학교' 행사를 열고 지방선거 출마 예정자들에게 강연하고 있다. [사진=개혁신당]

이준석 당대표는 이날 오전 서울 여의도 국회의원회관 제2소회의실에서 강연자로 나서 60여 분간 공직 선거 5차례를 치른 실전 경험을 바탕으로 지방선거 승리 방정식인 '3I 전략'을 공개했다.

이 대표는 "머리가 작동하지 않는 상태에서 몸만 쓰는 선거운동은 가장 비효율적"이라며 "개혁신당만의 기민함과 정밀한 전술을 통해 후보 개인이 10% 이상의 추가 지지율을 직접 창출해내는 것이 당선을 향한 가장 확실한 길"이라고 강조했다.

이 대표가 제시한 첫 번째 전략은 인상(Impression)이다. 그는 "유권자의 입장으로 생각해 그 날 특별한 '장면'이 되어라"며 "단순히 당 색을 입고 인사만 하는 방식은 유권자에게 후보자를 각인시키기 어렵다"고 말했다.

비 오는 날 투명 비옷을 입고 서 있는 등 인상적인 '장면'을 기획해 유권자가 집에 돌아가 가족에게 "오늘 정말 특별한 후보를 만났다"고 이야기할 수 있을 만큼 기억에 남는 사람이 되도록 하는 스킨십 설계의 중요성을 강조했다.

두 번째 전략인 임팩트(Impact)에 대해서는 "자기소개를 넘어 '유권자 맞춤형 해결사'로 포지셔닝하라"고 주문했다.

만나는 유권자의 연령과 처한 상황에 맞춰 메시지를 최적화할 것을 제안하며 "학력이나 병역 등 개인 이력 중심보다 다양한 맞춤형 명함을 준비해 유권자에게 '이 후보는 지금 내 문제를 정확히 짚고 있다'는 확신을 주는 방식"이라고 설명했다. '내 문제를 해결해줄 사람'이라는 확신을 주는 것이 승리 확률을 높이는 가장 빠른 길임을 역설했다.

이준석 개혁신당 대표가 29일 오전 서울 여의도 국회의원회관에서 '출마자 학교' 행사를 열고 지방선거 출마 예정자들에게 강연하고 있다. [사진=개혁신당]

세 번째 전략인 인터랙션(Interaction)에서는 "디지털 정밀 타격과 '전략적 시공간 점유'"를 강조했다. 물리적 접촉의 한계를 극복하기 위해 SNS의 알고리즘과 지역 기반 데이터를 적극 활용하는 '디지털 정찰' 전술을 소개했다.

특히 "손님이 붐비는 저녁 시간 대신 한가한 오후 3시에 식당 사장님을 미리 찾아가 인사하고 저녁 방문 양해를 구하는 방식"을 예로 들며 "무작정 현장에 부딪히기보다 사전에 지지 기반을 다지는 노련한 인터랙션이 승률을 높이는 핵심"이라고 말했다.

이 대표는 "단순한 '주황색 덩어리' 탈피하라"며 후보들에게 각 지역의 문제를 해결하는 유능한 개인으로 인식될 수 있도록 할 것을 당부했다.

또한 "선거는 숫자와 확률의 과학"이라며 "당락을 가를 '10% 개인기'를 어떻게 기술적으로 확보할 것인지에 대한 데이터 기반의 실전 전술이 필요하다"고 강조했다.

이기인 사무총장은 "당의 전략 자산을 총동원해 후보들이 승리할 수 있도록 밀착 지원하겠다"고 밝혔으며, 주이삭 최고위원은 "지역에서 이기는 선거는 유권자와의 실질적인 동질감 형성에 있다"고 강조했다.

한편 이번 출마자 학교에서는 전략적 기틀 외에도 각 지역구의 특성에 맞춘 고도화된 대응 시나리오와 실무 비책이 심도 있게 논의됐다.

참석한 후보자들이 현장에서 즉각적인 우위를 점할 수 있도록 이 대표만의 노하우가 담긴 구체적인 상황별 대응법과 유권자 데이터 활용법이 전달됐다.

allpass@newspim.com

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李·민주 지지율 고공행진, 野 19% [서울=뉴스핌] 이재창 정치전문기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 소폭 하락했으나, 60% 중반대의 고공행진을 이어갔다. 정당 지지율은 더불어민주당이 46%로 국민의힘에 두 배 이상 앞섰다. 국민의힘의 지지율은 20%에도 미치지 못했다. 특히 국민의힘의 전통적인 강세 지역인 대구·경북(TK)과 부산·울산·경남(PK)에서도 민주당이 약진하는 모양새다. 민주당은 TK에서 국민의힘과 동률을 기록했고, PK에서는 오차 범위 밖에서 앞섰다. 국민의힘은 6·3 지방선거에서 TK와 PK의 수성도 자신할 수 없는 상황이다. 이재명 대통령이 24일 청와대 본관에서 11회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. [사진=청와대] ◆주가 상승·부동산 정책 긍정…고환율·민생 어려움 부정 요인  한국갤럽이 지난 24~26일 전국 만 18세 이상 1000명에게 이 대통령의 직무 수행에 관한 의견을 물은 결과 '잘하고 있다'는 긍정 평가가 일주일 전 조사에 비해 2%포인트(p) 하락한 65%로 나타났다. '잘못하고 있다'는 응답은 24%로 1%p 줄었다. 10%는 의견을 유보했다. 긍정 평가 요인으로는 '경제·민생'(17%)과 '외교'·'부동산 정책'(이상 8%)이 꼽혔다. 부정 평가 요소로는 '경제·민생·고환율'(17%)과 '외교'· '부동산 정책'· '도덕성 문제·자격 미달'(이상 7%)을 지적했다. 경제·민생과 부동산 정책은 긍정과 부정 평가의 주요 요인으로 동시에 꼽혔다. 평가가 지지층과 반대층으로 갈린 것이다. 주가 상승과 이 대통령의 다주택자와의 전쟁이 긍정 요인이었던 반면 고환율과 민생의 어려움은 부정적인 요인으로 작용한 것으로 보인다. 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 23∼25일 만 18세 이상 1002명을 대상으로 진행해 이날 공개한 전국지표조사(NBS)도 비슷한 흐름이었다. NBS에선 지지율이 최고치를 기록했다. 이 대통령 지지율은 직전 조사보다 2%p 오른 69%였다. 부정 평가 응답은 22%로, 지난 조사보다 2%p 하락했다. 전 지역에서 긍정 평가가 부정 평가보다 높았으며, 대구·경북(49%)을 제외한 모든 지역에서 긍정 평가가 50%를 넘겼고, 20대 이하(46%)를 제외한 전 연령에서도 마찬가지였다. ◆PK 민주당 35% vs 국힘 26%…서울 3배 차이    갤럽의 정당 지지율은 민주당이 46%로 국민의힘(19%)을 압도했다. 민주당은 전주와 동일했고 국민의힘은 1%p 떨어졌다. 이어 개혁신당(3%), 조국혁신당(2%)과 진보당(1%) 순이었다. 지지하는 정당이 없는 무당층이 국민의힘보다 높은 27%였다. 특히 TK에서 민주당과 국민의힘이 27%로 동률을 기록했다. 반면 PK에서는 민주당(35%)이 국민의힘(26%)을 오차 범위 밖에서 앞섰다. 진보층의 77%가 민주당을 지지한 반면 보수층의 국민의힘 지지는 50%에 머물렀다. 보수층 절반만 지지한다는 의미다. 중도층에서는 민주당 44%, 국민의힘 13%, 무당층 31%였다. 나머지 지역은 민주당이 크게 앞섰다. 서울은 민주당과 국민의힘이 각각 45%, 15%로 세 배 차였고, 인천·경기(49%, 17%), 대전·세종·충청(49%, 22%), 광주·전라(69%, 5%) 등이었다. 갤럽 조사는 무작위로 추출된 무선전화 가상번호를 이용한 전화 조사원 인터뷰(CATI) 방식으로 진행됐으며(응답률 12.6%) 표본 오차는 95% 신뢰 수준에 ±3.1%p였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.  장동혁 국민의힘 대표. [사진=뉴스핌 DB] ◆NBS 조사선 李지지율 70% 육박…중도층 격차 커   NBS도 비슷한 흐름이었다. 민주당 46%, 국민의힘 18%였다. 지난 2주 전 조사와 비교해 민주당은 3%p, 국민의힘은 1%p 상승했다. 조국혁신당과 개혁신당은 각각 2%, 진보당은 1%를 차지했다. 특히 중도층에서는 민주당이 41%로 국민의힘(11%)과의 격차가 더 컸다. 민주당은 전 연령에서 국민의힘에 앞섰고, TK를 제외한 전 지역에서 국민의힘에 우위를 보였다. TK는 민주당 25%, 국민의힘 26%, 개혁신당 4%, 진보당 2%, 조국혁신당 1% 순이었고, '그 외 다른 정당'은 3%, '지지하는 정당 없음'은 38%였다. TK 지지율은 민주당과 국민의힘이 팽팽했다. 특히 이 지역의 무당층이 38%에 달한 것은 국민의힘에 실망한 합리적 보수층과 중도층이 대거 중간 지대로 이동한 영향으로 보인다. 국민의힘의 윤어게인 노선 갈등과 공천 내홍이 결정적인 요인으로 꼽힌다. NBS는 휴대전화 가상번호를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌다. 표본 오차는 95% 신뢰 수준에서 ±3.1%p다. 응답률은 21.3%였다. ◆이대로라면 민주당 지방선거 압승…국힘 출구 못 찾아  두 조사에서 이 대통령과 민주당이 국민의힘을 압도하고 있다. 이 대통령은 60% 중반대의 지지율을 이어갔고, 민주당의 지지율(46%)도 고공행진을 하고 있다. 국민의힘의 지지율은 20%에 미치지 못했다. 윤어게인 노선 갈등과 공천 내홍이 결정타였다. 이대로라면 민주당의 지방선거 압승이 예상된다. 국민의힘은 전통적인 강세 지역인 TK와 PK 수성도 장담할 수 없는 상황이다. 민주당 대구시장 후보로 유력한 김부겸 전 총리가 국민의힘의 모든 경선 후보에 앞선다는 조사 결과도 있었다. 총체적 위기 상황을 맞은 국민의힘은 여전히 출구조차 찾지 못하고 있다.  leejc@newspim.com 2026-03-27 11:40
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타이거 우즈 탄 차량 전복·체포 [서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = '골프 황제' 타이거 우즈(50)가 또 '음주 또는 약물 운전'(DUI·Driving Under the Influence) 혐의에 연루돼 체포됐다.  미국 ABC 방송과 AP통신 등에 따르면 우즈는 28일(한국시간) 미국 플로리다주 마틴 카운티 주피터 아일랜드 인근 도로에서 차량을 운전하던 중 사고를 일으킨 뒤 경찰에 체포돼 구금됐다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 타이거 우즈. [사진=로이터] 2026.03.19 psoq1337@newspim.com 사고는 이날 오후 2시를 넘긴 시점에 발생했다. 우즈가 몰던 차량은 왕복 2차선 도로에서 다른 차량과 충돌한 뒤 전복된 것으로 전해졌다. 우즈는 큰 부상을 입지 않은 것으로 확인됐다. 다만 현장에 출동한 경찰은 우즈의 상태를 확인하는 과정에서 음주 또는 약물 영향 아래 운전을 했다고 의심했고, 곧바로 체포했다. 현재까지 우즈가 술에 취한 상태였는지, 약물 복용에 따른 것인지는 명확히 밝혀지지 않았다. 우즈의 교통사고는 이번이 처음이 아니다. 그는 2021년 2월 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 인근에서 차량 전복 사고를 당해 다리 등에 중상을 입고 장기간 재활 치료를 받은 바 있다. 당시 경찰은 과속과 운전 부주의를 사고 원인으로 지목했으며, 음주나 약물 정황은 없다고 결론 내렸다. 타이거 우즈. [사진=로이터] 또한 우즈는 2017년에도 DUI 혐의로 체포된 전력이 있다. 당시 그는 도로변에 정차된 차량 운전석에서 잠든 채 발견됐으며, 진통제 복용 상태였다고 진술했다. 이후 법정에서 혐의를 인정하고 벌금과 보호관찰, 사회봉사 등의 처분을 받았다. 우즈는 지난해 9월 일곱 번째 허리 수술을 받은 후 선수 생활 연장을 준비해 왔다. 우즈는 다음달 9~12일 열리는 마스터스 출전 여부를 아직 고민 중인 것으로 알려졌다. 또 다음해 열리는 아일랜드 라이더 컵의 미국 단장직 승낙 여부도 이달말까지 결정해야 하는 상황이다. football1229@newspim.com 2026-03-28 08:59

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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