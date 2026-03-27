리센스메디컬, 오는 31일 코스닥 입성…공모가 1만1000원

의료용 기기 제조업, 기술성장기업부 소속 상장

공모금액 154억원…대표 김건호·최의경 공동 체제

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 리센스메디컬이 오는 31일 코스닥시장에 신규 상장한다.

27일 한국거래소는 리센스메디컬의 코스닥시장 신규상장을 승인하고 이달 31일부터 매매거래를 개시한다고 밝혔다.

종목코드는 A394420이며, 소속부는 기술성장기업부다. 공모가격은 1만1000원(액면가 500원)으로, 공모금액은 154억원이다. 상장 주선인은 KB증권과 한국투자증권이 맡았다.

한국거래소 서울 사옥. [사진=한국거래소]

2016년 10월 설립된 리센스메디컬은 경기도 화성시에 본사를 둔 의료용 기기 제조업체다. 주요 제품은 ▲TargetCool ▲VetEase ▲OcuCool이며, 임직원 수는 67명이다. 기업 구분은 벤처기업·중소기업이다.

대표자는 김건호·최의경 공동 체제다. 주요 주주는 김건호 대표(20.0%)를 포함해 외 5명(20.4%)이다.

2024 회계연도(2024년 1월 1일~12월 31일) 기준 매출액은 62억5900만원, 영업손실은 141억6100만원, 당기순손실은 78억4400만원을 기록했다. 현재 자본금은 54억2500만원이다.

dconnect@newspim.com