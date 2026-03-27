경남도, 청년 인재와 관광기업 간담회…관광 생태계 강화

청년 일자리 창출·규제 완화 방안

관광기업과 청년 성장 도모 계획

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도는 27일 오후 도청 대회의실에서 관광기업인과 청년 인재 등이 참여한 '2026 경남 관광기업 성공과 희망 이야기' 간담회를 열고 관광산업 육성을 통한 지역경제 활성화 방안을 논의했다고 밝혔다.

박완수 지사는 이날 "제조업 중심의 경제 구조 속에서 이제는 관광과 서비스 산업이 지역 성장을 이끄는 핵심 축이 돼야 한다"며 "청년 일자리 창출과 경남의 미래 산업 다변화를 위해 관광산업 육성이 반드시 필요하다"고 말했다.

박완수 경남지사가 27일 오후 도청 대회의실에서 '2026 경남 관광기업 성공과 희망 이야기' 간담회에서 관광 현장의 애로사항을 청취하고, 향후 관광 정책의 방향성을 논의하고 있다.[사진=경남도] 2026.03.27

도는 관광 활성화를 위한 핵심 과제로 투자 유치, 규제 완화, 교통 접근성 개선을 중점 추진하고 있다. 박 지사는 "관광상품 개발과 기업 육성, 전문인재 양성까지 확대해 관광 생태계를 강화하고 관광객이 찾는 경남을 만들겠다"고 강조했다.

간담회에서는 관광기업의 운영 애로와 현장 인력 채용 문제를 비롯해 공공기관 사업 참여 기회 확대 방안이 제시됐다. 박 지사는 지역 관광기업 지원과 관련해 "지역 제한 입찰 확대와 공공기관 평가 시 지역업체 이용 가점 상향 등 제도적 기반을 보강하겠다"고 답했다.

이어 "대학 중심 지역혁신(RISE) 사업과 연계해 관광콘텐츠 관련 프로그램을 개발해 청년 취업 역량을 높이고, 실감관람관 조성을 위한 국비 확보에도 힘쓰겠다"고 강조했다.

간담회에서는 ▲남해 앵강마켓(로컬 티), ▲진주 지역문화콘텐츠연구소(노노이즈 투어), ▲창원 더가다(에듀테인먼트 체험) 등 도내 관광기업의 성공 사례도 공유됐다. 행사장에는 관광 굿즈와 실감 영상 전시가 이뤄져 참석자들의 눈길을 끌었다.

도는 이날 제안된 현장 의견을 향후 관광정책에 반영할 계획이다. 박 지사는 "오늘 논의된 의견을 바탕으로 관광기업과 청년이 함께 성장하는 산업 생태계를 만들겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com