부산시, 제11회 서해수호의 날 기념식…55용사 추모·안보의식 강화

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 27일 오후 1시30분 시청 대강당에서 '제11회 서해수호의 날 기념식'을 열고 서해에서 조국을 지킨 55용사를 추모했다.

박형준 부산시장이 27일 오후 1시30분 시청 대강당에서 열린 제11회 서해수호의 날 기념식에서 기념사를 하고 있다.[사진=부산시] 2026.03.27

이번 행사는 부산시와 부산지방보훈청이 공동 주최하고 대한민국상이군경회 부산시지부가 주관했다. 박형준 부산시장과 서해수호 용사 유가족, 군·보훈단체, 시민사회 관계자 등 700여 명이 참석해 희생정신을 기렸다.

행사는 국민의례를 시작으로 서해수호 55용사 릴레이 소개 영상 상영, 박형준 시장 기념사, 주요 인사 추모사, 추모공연 순으로 진행됐다. 시는 올해 주제를 '우리의 바다 서해, 평화와 번영으로'로 정해 단순한 추모를 넘어 시민과 함께 안보의 가치를 되새기는 데 중점을 뒀다.

행사장 입구에서는 부경대·해양대 ROTC 학군단원이 55용사의 추모사진을 들고 서는 퍼포먼스를 선보였다. 순직군경 고(故) 권의준 소령의 자녀인 소프라노 권소라 씨의 추모 공연과 서해수호 영상 상영도 이어졌다.

천안함 순국용사 고(故) 문영욱 중사의 모교 세연고와 고(故) 김동진 하사의 모교 부산디지털고 학생 100여 명도 참석해 안보의식을 함께 다졌다. 시는 미래세대가 서해수호의 의미를 배우고, 평화의 가치를 계승하는 계기가 되길 기대하고 있다.

박형준 시장은 "오늘의 평화는 서해의 거친 바다에서 끝까지 물러서지 않은 영웅들의 용기 덕분"이라며 "그들이 사수한 자유와 평화를 토대로 부산이 글로벌 허브도시로 도약할 수 있도록 시정 역량을 집중하겠다"고 말했다.

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