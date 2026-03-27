원스톱 수출·수주지원단, 환위험 관리 설명회…수출기업에 환헤지 전략 제공

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 중동사태로 환율 변동성이 커지는 가운데 이형일 기획재정부 1차관을 단장으로 한 원스톱 수출·수주지원단이 27일 '수출 중소·중견기업 환위험관리 설명회'를 개최했다.

이날 설명회에는 산업은행, 무역보험공사, KEB하나은행 외환시장 전문가들과 수출 중소·중견기업 관계자 200여명이 참석했다.

정부세종청사 재정경제부 전경[사진=뉴스핌DB]

우선 최근 외환시장의 전반적인 동향과 전망에 대한 전문가 발제가 진행됐다. 이어 환리스크 관리 상품을 실제 취급하는 정책금융기관과 시중은행에서 환리스크 관리 기법, 선물환, 환변동보험 등 상품의 활용방안에 대한 정보를 기업에 제공했다.

지원단은 설명회 이후에도 환율과 공급망 등 다양한 시장 불확실성에 대응해 기업 리스크 관리 역량 제고를 위한 정보를 지속적으로 제공할 방침이다.

유법민 지원단 부단장은 개회사를 통해 "최근 각국의 자국 우선주의 및 무역장벽 강화, 중동 상황으로 인한 공급망 충격 등 높은 불확실성으로 인해 환율이 급격히 변동하고 있다"며 "우리 수출기업의 환리스크 관리 역량 강화가 그 어느 때보다 중요한 시점"이라고 강조했다.

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