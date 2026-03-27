원스톱 수출·수주지원단, 환위험 관리 설명회…수출기업에 환헤지 전략 제공

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 중동사태로 환율 변동성이 커지는 가운데 이형일 기획재정부 1차관을 단장으로 한 원스톱 수출·수주지원단이 27일 '수출 중소·중견기업 환위험관리 설명회'를 개최했다.
이날 설명회에는 산업은행, 무역보험공사, KEB하나은행 외환시장 전문가들과 수출 중소·중견기업 관계자 200여명이 참석했다.
우선 최근 외환시장의 전반적인 동향과 전망에 대한 전문가 발제가 진행됐다. 이어 환리스크 관리 상품을 실제 취급하는 정책금융기관과 시중은행에서 환리스크 관리 기법, 선물환, 환변동보험 등 상품의 활용방안에 대한 정보를 기업에 제공했다.
지원단은 설명회 이후에도 환율과 공급망 등 다양한 시장 불확실성에 대응해 기업 리스크 관리 역량 제고를 위한 정보를 지속적으로 제공할 방침이다.
유법민 지원단 부단장은 개회사를 통해 "최근 각국의 자국 우선주의 및 무역장벽 강화, 중동 상황으로 인한 공급망 충격 등 높은 불확실성으로 인해 환율이 급격히 변동하고 있다"며 "우리 수출기업의 환리스크 관리 역량 강화가 그 어느 때보다 중요한 시점"이라고 강조했다.
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