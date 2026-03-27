서진시스템 2대주주, 지분 100만주 추가 취득…오버행 해소 나서

네오솔루션즈 특수관계법인, SPC 2곳서 각 50만주씩 양수…1년 처분 제한

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 서진시스템 2대주주 네오솔루션즈의 특수관계법인이 서진시스템 지분 100만주를 추가 취득하며 오버행(잠재 매도 물량) 해소에 나섰다.



27일 서진시스템은 네오솔루션즈의 특수관계법인 네오영이 보통주 100만주를 추가 취득하는 계약을 체결했다고 공시했다.



해당 물량은 SPC인 에스제이밸류업과 시스테마제일차로부터 각각 50만주씩 양수하는 구조로, 1년간 처분제한 조건이 적용된다.

서진시스템 로고. [사진=서진시스템]

이번 거래 이후 에스제이밸류업과 시스테마제일차의 잔여 지분에 대해서는 장기 보유가 가능한 계약 구조로 변경하는 절차를 진행 중이다. 회사는 잠재 매물 출회 가능성을 낮추기 위한 노력을 지속하고 있다고 설명했다.



회사 측은 최근 제기된 대표이사 지분 매각설은 사실무근이며 경영권 불확실성도 없다는 입장을 밝혔다. 전환사채 등 주식 전환 가능 물량도 대부분 소진된 상태로 추가적인 희석 및 오버행 발생 가능성은 제한적이라고 덧붙였다.



회사 관계자는 "지배구조와 수급 측면에서 안정화를 이루고 있는 만큼 향후 기업가치도 실적을 중심으로 안정적으로 평가받을 것으로 전망한다"며 "글로벌 톱티어 기업들과의 협력이 실제 공급 논의와 신규 수주로 이어지고 있고 주요 프로젝트가 본격화되면서 실적 개선 속도도 빨라질 것으로 기대된다"고 말했다.

dconnect@newspim.com