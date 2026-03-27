전주시, 인구정책 길라잡이 발간…생애주기별 189개 사업 안내

임신·양육·청년·노후 지원 등 분야별 정책 총망라

시민 체감형 복지 확대·맞춤형 정책 접근성 강화



[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 시민 생애주기 전반을 아우르는 인구정책 안내서 '사람사는 전주'를 발간하고 맞춤형 정책 홍보에 나섰다.

27일 전주시에 따르면 영유아부터 청년, 노년에 이르기까지 전 세대를 지원하는 올해 인구정책 길라잡이 책자를 제작해 시청과 완산·덕진구청 민원실, 35개 동 주민센터에 비치하고, 시 누리집에도 게시했다.

인구정책 안내서 발간[사진=전주시] 2026.03.27 lbs0964@newspim.com

이번 책자에는 △임신·출산 지원 △양육·교육 지원 △취업·일자리·주거 지원 △노후 지원 △기타 지원 등 5개 분야, 총 189개 사업이 수록됐다. 시민들이 필요한 정책을 쉽게 확인하고 활용할 수 있도록 구성된 것이 특징이다.

임신·출산 분야에는 한방 난임부부 지원사업과 청년 1인 소상공인·농어업인 출산급여 지원 등 신규사업을 포함해 예비부부 건강검진, 난임 시술비 지원, 산모·신생아 건강관리 등 31개 사업이 담겼다.

양육·교육 분야에는 우리아이 백일상·돌상 무료대여, 3자녀 이상 가구 패밀리카 지원, 남성 육아휴직 장려금, 외국인자녀 보육료 지원 등 신규사업과 부모급여, 보육료 지원, 아이돌봄 서비스 등 총 69개 사업이 포함됐다.

취업·일자리·주거 분야에는 소규모 점포 창업 지원, 청년부부 결혼비용 지원, 청년 정신건강 지원 등 신규사업과 함께 공공예식장 운영, 청년취업 지원사업, 청년만원주택, 전세자금 대출이자 지원 등 38개 사업이 안내됐다.

노후 지원 분야에는 노인일자리 및 사회활동 지원, 기초연금, 맞춤돌봄 서비스, 의료·요양 통합돌봄 등 28개 사업이 수록돼 고령층 복지 기반도 강화했다.

이외에도 대중교통비 환급, 시민안전보험, 평생학습 강좌, 전동보조기기 및 자전거 보험 등 21개 생활밀착형 지원사업도 포함됐다.

전주시는 지난 2019년부터 인구정책 안내 책자를 발간해 정책 홍보를 이어오고 있으며, 시민 체감도를 높이는 데 주력하고 있다.

전주시 관계자는 "생애주기별 다양한 인구정책을 한눈에 확인할 수 있도록 구성했다"며 "시민들이 필요한 정책을 적시에 활용할 수 있도록 홍보를 강화하겠다"고 말했다.

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