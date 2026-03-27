10명이 싸운 프랑스, '세계축구 최강전'서 브라질에 2-1

음바페 A매치 56호골... 프랑스 역대 최다골 '-1'

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '세계축구 최강전'에서 웃은 쪽은 프랑스였다. 프랑스는 한 명이 적은 상황에서도 브라질을 눌렀고 킬리안 음바페는 역대 최다 득점 기록에 한 발 더 다가섰다.

디디에 데샹 감독이 이끄는 프랑스는 27일(한국시간) 미국 매사추세츠주 폭스버러 질레트 스타디움에서 열린 브라질과의 평가전에서 음바페와 위고 에키티케의 연속골을 묶어 2-1 승리했다. 1-0으로 앞서던 후반 10분 중앙수비수 다요 우파메카노가 비디오 판독(VAR) 끝에 퇴장을 당해 수적 열세에 놓였지만 끝까지 리드를 지켜냈다.

[폭스버러 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=킬리안 음바페(왼쪽)가 27일(한국시간) 브라질과 평가전 도중 교체 아웃되면서 디디에 데샹 감독과 포옹하고 있다. 2026.3.27 psoq1337@newspim.com

균형을 깬 건 음바페였다. 전반 32분 우스만 뎀벨레의 스루 패스를 받은 음바페가 박스 안으로 파고든 뒤 달려 나온 골키퍼 에데르송 머리 위로 가볍게 띄워 넣으며 선제골을 만들었다. A매치 95번째 경기에서 나온 56번째 골. 프랑스 대표팀 역사상 음바페보다 많은 득점을 기록한 선수는 57골의 올리비에 지루 한 명뿐이다. 이제 두 선수의 격차는 단 한 골이다.

후반 10분 우파메카노가 브라질 풀백 웨슬리의 단독 돌파를 파울로 끊으면서 처음엔 옐로카드를 받았지만 VAR 판독 이후 레드카드로 바뀌어 그라운드를 떠났다. 프랑스는 10명이 된 상황에서 오히려 추가골을 뽑아냈다. 후반 20분 마이클 올리세가 중앙을 드리블 돌파해 찔러준 패스를 에키티케가 박스 오른쪽에서 받아 골키퍼를 넘기는 오른발 칩슛으로 마무리했다.

[폭스버러 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=킬리안 음바페(왼쪽)가 27일(한국시간) 브라질과 평가전을 앞두고 브라질 주장 카세미루와 인사를 나누고 있다. 2026.3.27 psoq1337@newspim.com

카를로 안첼로티 감독이 이끄는 브라질은 후반 33분 프리킥 상황에서 글레이송 브레메르가 만회골을 넣으며 추격에 나섰지만 더 이상 프랑스 골문을 열지 못했다. 6만6215명이 운집한 질레트 스타디움은 브라질 유니폼으로 노랗게 물들었지만 결과는 10명이 뛴 프랑스의 승리였다.

이번 친선경기는 2026 북중미 월드컵 우승 후보들 간 '사전 모의고사'로 큰 관심을 모았다. 프랑스는 최근 두 차례 월드컵에서 우승(2018 러시아)과 준우승(2022 카타르)을 기록한 현역 최강국이고 브라질은 2002 한일 대회를 끝으로 정상에 서지 못했지만 여전히 월드컵 최다 우승국(5회)이다. 경기가 열린 질레트 스타디움은 프랑스가 올여름 조별리그 I조 마지막 경기에서 노르웨이를 상대할 예정인 곳이다. 프랑스로서는 월드컵 본선 무대를 미리 밟아보는 자리에서 가장 강한 상대를 상대로 값진 성과를 올렸다.

psoq1337@newspim.com