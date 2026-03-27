우범기 전주시장 예비후보 "헌재 전주 이전 공약 채택과 균형발전 실현"

전북변호사회 제안 수용과 원팀 구성 추진 계획

동학 정신 계승과 법조 전통 기반 정당성 강조

[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 우범기 전주시장 예비후보가 헌법재판소 전주 이전을 민선 9기 핵심 공약으로 채택하며 지역 균형발전 의지를 밝혔다.

우 예비후보는 27일 "헌법재판소 전주 이전은 단순한 공공기관 유치가 아닌 헌법이 요구한 시대적 과제"라며 "헌법 정신을 역사적 기반인 전주에서 완성하는 과정"이라고 강조했다. 이어 전북지방변호사회의 제안을 수용해 공약으로 추진하겠다고 말했다.

우범기 전주시장 예비후보[사진=우범기 캠프] 2026.03.27 gojongwin@newspim.com

그는 헌재 이전이 '국토의 균형 있는 이용과 발전'이라는 헌법적 책무를 실현하는 상징적 조치라고 설명했다.

또한 동학농민혁명의 중심지인 전주에 헌법 수호기관이 자리하는 것은 민초의 희생정신 위에 국가의 근간을 세우는 과정이라고 덧붙였다. 아울러 법조 3성(김병로·최대교·김홍섭)과 한승헌 선생을 배출한 전북의 역사적 정통성도 강조했다.

입법 추진과 관련해 이성윤 더불어민주당 최고위원이 대표 발의한 헌법재판소법 개정안에 정동영·김윤덕 장관이 참여하는 등 지역 정치권이 힘을 모으고 있다고 설명했다. 우 예비후보는 전북지방변호사회, 전북도, 시민사회와 함께 '원팀'을 구성해 입법 지원에 나서겠다고 밝혔다.

또한 공감대 형성을 위한 협의체 구성과 함께 이전 당위성과 파급효과를 검증할 연구용역을 추진하는 등 실행 로드맵을 마련할 계획이다.

우 예비후보는 "헌재 전주 이전은 헌법 권력을 국민에게 돌려주는 의미"라며 "63만 전주시민과 함께 반드시 실현하겠다"고 말했다.

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