금호건설, 창원 가음3구역 재건축 수주...'아테라' 창원 첫 진출

지하 3층~지상 29층·총 506가구… 공사비 1490억원

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 금호건설은 경남 창원시 성산구 가음동 23-3번지 일원에서 추진 중인 '가음3구역 재건축정비사업'의 시공사로 선정돼 가도급계약을 체결했다고 27일 밝혔다.

이번 사업은 가음3구역을 지하 3층~지상 29층, 6개 동, 총 506가구 규모의 아파트 단지로 조성하는 프로젝트다. 단지명은 '아테라 프리메로(가칭)'로 예정돼 있다. 총 공사비는 1490억원이다. 착공은 2029년 12월, 준공은 2032년 12월을 목표로 추진된다.

아테라 프리메로 투시도 [사진=금호건설]

해당 단지에는 금호건설의 주거 브랜드 '아테라(ARTERA)'가 적용된다. 창원에 처음 선보이는 아테라 브랜드 단지다. 측벽디자인, 경관조명 등 외관 특화 설계를 통해 지역을 대표하는 주거 랜드마크로 조성할 계획이다.

사업지는 창원시 성산구 핵심 주거지에 위치한다. 단지 인근에는 성주초, 남산중, 창원남산고 등 학교가 밀집해 있다. 창원습지공원과 장미공원이 인접해 쾌적한 주거환경을 갖췄다. 창원 국가산업단지와도 가까워 직주근접 여건이 우수하다.

금호건설은 지난해 9월 서울 강남구 '도곡 아테라'에서 최고 351대 1의 청약 경쟁률을 기록하는 등 전국 주요 지역에서 완판을 이어가며 브랜드 경쟁력을 강화해 왔다.

지난해 서울 은평구 '연신내역 도심 공공주택 복합사업' 우선협상대상자 선정을 비롯해, 서울 구로구 항동 일대 '동삼파크빌라 소규모재건축정비사업'을 수주했다. 정비사업 및 공공사업 부문에서도 안정적인 실적을 이어가고 있다.

금호건설 관계자는 "창원에 처음 선보이는 아테라 단지인 만큼 차별화된 설계와 완성도 높은 시공으로 지역을 대표하는 주거 단지로 조성하겠다"며 "정비사업 전문성과 브랜드 경쟁력을 바탕으로 전국 주요 도시에서 수주를 확대해 나가겠다"고 말했다.

blue99@newspim.com