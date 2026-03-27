함평군, 건물번호판 5247개 전수 조사

노후 번호판 무상 교체…6월까지 정비

[함평=뉴스핌] 김시아 기자 = 전남 함평군이 군민 안전과 주소 생활 편의 향상을 위해 건물번호판 일제 조사와 정비에 나선다.​

함평군은 27일 군민의 안전과 체계적인 주소생활 기반 구축을 위해 건물번호판에 대한 일제조사를 실시하고 노후 건물번호판 정비사업을 지속적으로 추진하고 있다고 밝혔다.

건물번호판은 도로명주소에 따라 각 건물에 부여된 번호를 표시하는 표지판으로 화재·구급 등 긴급상황 발생 시 신속한 위치 확인과 정확한 주소 안내에 필수적인 시설이다.

함평군 건물번호판 일제조사 현장. [사진=함평군] 2026.03.27 saasaa79@newspim.com

군은 설치 후 10년 이상 경과한 건물번호판을 '노후 건물번호판'으로 분류하고 있다. 장기간 외부 환경에 노출되면서 빛바램, 훼손, 위치 오류 등이 발생해 긴급상황 시 정확한 위치 확인을 어렵게 만드는 등 군민 안전에 영향을 줄 수 있다는 판단에서다.

함평군은 올해 군 전역 건물번호판 5247개를 대상으로 일제조사를 실시해 오는 6월까지 마무리할 계획이다. 조사 결과 노후되거나 훼손된 건물번호판은 군민 생활편의 증진과 도시 미관 개선을 위해 무료로 일괄 교체한다. 사용자의 부주의나 공사 등으로 임의 훼손된 건물번호판은 교체 대상에서 제외되며 이 경우 군청을 방문해 별도로 교체 신청을 해야 한다.

군은 2023년부터 노후 건물번호판 정비사업을 단계적으로 추진해 현재까지 총 1만 3419개의 건물번호판을 정비 완료했다.

사업이 완료되면 긴급상황 시 신속한 위치 확인이 가능해져 군민의 생명과 재산 보호에 기여하고 명확한 주소 체계 확립과 도시 미관 개선을 통해 보다 쾌적한 생활환경 조성에도 도움이 될 것으로 보고 있다.

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