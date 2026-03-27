HD건설기계, 호주 시장서 '순항'…판매 56% 증가

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HD건설기계가 통합 출범 이후 호주 시장에서 가시적인 성과를 내며 글로벌 시장 공략에 속도를 내고 있다.

HD건설기계 CI. [사진=HD건설기계]

HD건설기계는 올해 1~2월 호주 시장에서 건설장비 판매량이 전년 동기 대비 56% 증가했다고 27일 밝혔다. 지난해 연간 판매량은 439대를 기록했으며, 올해는 현지 수요 확대와 영업망 강화에 힘입어 약 1000대 수준까지 판매가 늘어날 것으로 기대하고 있다.

호주는 연간 약 2만5000대 규모의 대양주 최대 건설기계 시장으로, 정부 주도의 도로·철도·에너지 인프라 투자와 철광석·리튬 등 자원 개발 수요가 이어지며 성장성이 높은 지역으로 평가된다. 시장조사업체 Mordor Intelligence에 따르면 호주 건설기계 시장은 2026년 약 36억 달러에서 연평균 4.5% 이상 성장해 2031년 약 45억 달러 규모에 이를 전망이다.

HD건설기계는 이러한 시장 환경을 바탕으로 호주를 핵심 신시장으로 설정하고 사업 역량을 집중하고 있다. 특히 전체 수요의 절반가량을 차지하는 소형 장비 시장 공략을 위해 신규 딜러망을 확대하고, 현지 맞춤형 제품과 서비스 강화에 나섰다.

기존 미니 굴착기 라인업을 보강하는 한편, 올해 컴팩트 트랙 로더(CTL)와 불도저 등을 새롭게 선보이며 소형 장비 제품군을 확대할 계획이다.

또한 대외경제 협력 정책금융기관인 한국수출입은행의 '수출활력 ON 금융지원 패키지'를 활용해 신시장 개척을 위한 경쟁력도 강화하고 있다. 해당 프로그램은 자금 지원과 금리·한도 우대 등을 통해 기업의 해외 진출을 지원하는 정책 금융 수단이다.

HD건설기계 관계자는 "현대와 디벨론 두 브랜드의 영업망과 제품 경쟁력을 기반으로 호주 시장 공략을 본격화하고 있다"며 "앞으로도 정책 금융과 현지 파트너십을 바탕으로 글로벌 시장에서 입지를 지속 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.

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