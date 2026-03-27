李대통령, 서해수호 55영웅 추모…취임 첫 서해수호의 날 기념식 참석

국립대전현충원서 11회 서해수호의 날 기념식

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령과 김혜경 여사가 27일 국립대전현충원에서 열린 11회 서해수호의 날 기념식에 참석해 나라를 지키기 위해 산화한 서해수호 55영웅을 추모하고 유족과 참전 장병을 위로했다.

서해수호의 날은 2연평해전(2002.6.29.), 천안함 피격사건(2010.3.26.), 연평도 포격전(2010.11.23) 당시 목숨을 바쳐 임무를 수행한 서해수호 55영웅과 참전 장병의 공훈을 기리는 날이다. 국민 안보 의식을 높이고 국토 수호 결의를 다지고자 국가기념일로 지정된 후 2016년부터 해마다 3월 넷째 금요일에 기념식을 하고 있다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난 2월 20일 충남 계룡대 대연병장에서 열린 2026년 3군 사관학교 통합임관식에서 거수 경례를 하고 있다. [사진=청와대] 2026.02.21 photo@newspim.com

올해 기념식은 '우리의 바다 서해, 평화와 번영으로'를 주제로 진행됐다. 국민의례에 이어 서해수호 55영웅 다시 부르기와 기념공연, 블랙이글스 기념비행 순으로 열렸다. 기념식에는 서해수호 55영웅의 유족과 참전 장병, 서해를 지키는 국민 대표, 일반 국민, 청소년 등 1500여 명이 참석했다. 기념공연에는 어린이합창단과 국방부 군악대 성악병이 참여했다.

이 대통령은 기념식에 앞서 유족과 참전 장병들과 함께 2연평해전과 연평도 포격전의 전사자 묘역, 천안함 46용사의 묘역, 고(故) 한주호 준위 묘소를 찾아 헌화 참배했다.

이 대통령은 기념사에서 서해수호 55영웅과 유족, 참전 장병에게 진심 어린 위로와 존경의 마음을 전한다. 오늘날 대한민국 경제와 산업이 미래를 향해 도약할 수 있던 근간에 서해수호 55영웅의 고귀한 희생이 있었음을 강조할 예정이다. 국가를 위해 희생하고 헌신한 분들에 대한 예우를 강화하고 55영웅들의 서해수호 정신을 계승해 서해를 평화와 번영의 터전으로 만드는 데 온 힘을 다하겠다는 뜻을 밝힌다.

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