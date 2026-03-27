'명탐정 코난: 세기말의 마술사' 개봉…흥행 포인트 톱3 공개

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '명탐정 코난: 세기말의 마술사'가 27일 CGV 단독 개봉을 기념해 극장에서 놓치면 아쉬울 관람 포인트를 공개했다.

27일 개봉하는 '명탐정 코난: 세기말의 마술사'는 로마노프 왕조의 마지막 보물 '메모리즈 에그'를 노리는 괴도 키드와 이를 막기 위한 코난의 세기의 추리 대결을 그린 애니메이션 영화다.

◆국내 최초 신규 더빙 & 자막 4K 개봉…극장판 열풍의 첫걸음!

'명탐정 코난: 세기말의 마술사'는 국내 최초 극장 개봉을 맞아 4K 리마스터링 버전의 더 선명한 화질로 공개된다. 극장판 '명탐정 코난' 구작 시리즈 중 최초로 2026년 버전의 리뉴얼 더빙 버전을 선보이는 동시에, 최초로 자막 버전을 공개하는 것으로 화제를 모으고 있다. 초호화 성우들의 새로운 더빙과 뉴-트로한 분위기의 감성을 더해 국내 관객몰이에 나설 예정이다. 프로젝트 헤일메리', '왕과 사는 남자', '극장판 귀멸의 칼날: 무한성편'에 이어 전체 개봉작 중 예매율 4위를 기록(2026.03.26 14시 30분 기준, 영화관 입장권 통합전산망)하여 개봉 전부터 흥행 청신호를 밝혔다.

[사진=CJ ENM]

또한 지난 21일, 22일 진행한 프리미어 상영회의 만장일치 호평과 더불어 21일 진행한 무대인사는 매진을 기록했고, 오는 28일 진행되는 무대인사 역시 예매 오픈과 동시에 전석 매진을 기록하며 뜨거운 열기를 입증해, 2026년에도 계속될 극 장판 '명탐정 코난' 신드롬의 첫걸음을 시작했다.

◆스토리 & 작화 & OST 삼박자…레전드 시리즈 기대감

'명탐정 코난'의 원작 팬, 애니메이션 팬, 영화 팬 모두에게 찬사를 받는 레트로하고 수려한 그림체 그대로, 큰 스크린에서 즐길 수 있는 '명탐정 코난: 세기말의 마술사'. 숙명의 라이벌인 코난과 괴도 키드의 맞대결을 예고해 흥미진진함을 더하며, 몰락한 로마노프 왕조의 마지막 유산인 '메모리즈 에그'의 비밀, 정체불명의 범죄 수배자 '스콜피온', 그리고 코난·신이치의 정체가 밝혀질 듯한 절체절명의 순간까지 서로 다른 미스터리가 얽히며 이야기의 긴장감과 흥미를 배가시킨다.

'명탐정 코난'표 추리의 정수인 짜임새 있는 전개와 함께, 이야기가 진행될수록 숨겨진 비밀이 단계적으로 밝혀지며 사건의 진실로 다가가는 미스터리 구조가 극의 재미를 더하는 가운데, 빠질 수 없는 신이치와 란의 애절한 로맨스까지 펼쳐진다.

또한 '명탐정 코난'의 주제가 작업을 가장 많이한 B'z의 'ONE'이 엔딩곡으로 감성을 더하고, 인스타그램에서 '명탐정 코난' 덕후 신부의 입장곡 릴스로 조회수 150만 뷰를 돌파한 곡인 '아 윌 비 데어(I'll be There)' 외 주옥같은 OST까지 완벽한 작품성과 미장센을 동시에 선보인다.

[사진=CJ ENM]

◆최초 & 1위 극장판 레전드 기록 열전…작품성 X 화제성으로 관객 몰이 START!

'명탐정 코난'을 사랑하는 팬들이 인정하는 타임리스 레전드 극장판 '명탐정 코난: 세기말의 마술사'는 '명탐정 코난' 극장판 사상 최초로 일본 박스오피스 1위를 차지했던 작품이기도 하다. '명탐정 코난' 시리즈의 인기 캐릭터 괴도 키드, 하이바라, 핫토리 등이 처음으로 등장했던 기념비적인 극장판이라는 점 역시 또 하나의 관람 포인트. 온라인에서 오래도록 회자된 전설의 '남포동'짤부터 시작해 2024년 SNS에서 큰 화제를 모았던 일명 '코난 춤 챌린지'의 오리지널 장면 등 영화 곳곳에서 여러 인기 밈의 출처를 찾아볼 수 있는 것도 특별한 관람 포인트다.

또한 "초점 없는 내 두 눈에 사랑을~"이라는 가사로 시작하는 '명탐정 코난' TV 애니메이션의 인기 주제가 '퍼즐(Puzzle)'이 어린이 탐정단이 흥얼거리는 노래로 재등장하는데, 이번 극장 개봉을 맞아 리뉴얼 더빙으로 새롭게 선보일 예정이라 더욱 기대를 모은다.

'명탐정 코난: 세기말의 마술사'는 27일 개봉해 CGV 절찬 상영 중이다.

jyyang@newspim.com