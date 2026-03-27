전국 광역단체장 3월27일 일정

▲김영환 충북지사
- 주요 혁신정책 점검회의(09:00 여는마당)
- 충북 스토리크루 발대식(16:00 콘텐츠기업 지원센터)
▲김관영 전북지사
- 공식 일정 없음
▲김진태 강원도지사
- 식목일 기념행사(10:30 홍천군 서면 모곡리)
▲고광완 광주시장 직무대행
- 제11회 서해수호의 날 기념식(10:00 문성중)
▲황기연 전남지사 권한대행
- 제11회 서해수호의 날 기념식(10:00 목포 현충공원)
- 행정심판위원회(14:00 서재필실)
▲이장우 대전시장
- 2026 미드 시즌 인비테이셔널 업무 협약(14:00 응접실)
- 대전테미문학관 개관식(15:00 대전테미문학관)
▲최민호 세종시장
- 재난 피해 주택 신축지원 업무협약(09:50 세종실)
- 제11회 세종특별자치시 어울림 거북이대회(10:30 세종중앙공원)
- 세종연구원 이사회(16:00 박연문화관)
- 제26회차 시장과 함께하는 1박2일(19:00 대평동 해들마을4단지)
▲김태흠 충남지사
- 토목직 공무원 워크숍(10:10 선문대 아산캠)
- 제3회 새마을부녀회 봉사대상 시상식(14:00 문예회관)
▲황명석 경북도행정부지사
- 산불피해 지원 및 재건 대책반 회의(09:30 화랑실)
- 국립경국대학교 글로컬대학 관련 행정부지사-공공기관장 간담회(11:00 화백당)
▲유정복 인천시장
- 통상업무
▲박형준 부산시장
- 엄궁농산물도매시장 유통종사자 간담회(09:00 엄궁농산물도매시장관리사업소)
- 강변환경공원 파크골프장 추가 조성 개소식(10:30 강변환경공원)
- 제11회 서해수호의 날 기념식(13:30 1층 대강당)
- 2028 세계디자인수도 협정식(15:00 APEC누리마루)
▲박완수 경남지사
- 경남 관광기업 관계자 간담회(14:00 대회의실)
- 2026년 진해군항제 개막식(19:00 진해공설운동장)
▲김두겸 울산시장
- 제11회 서해수호의 날 기념식(10:00 2층 대강당)
▲김성중 경기도지사 권한대행(행정1부지사)
- 사진뜰 개관행사(14:00 경기상상캠퍼스)
▲오영훈 제주도지사
- 호텔·리조트업 지역상생형 일터조성 프로젝트 공동선언식(11:00 탐라홀)
- 제447회 임시회 2차 본회의(14:00 도의회)
- 서귀포시 골목형상점가 등 민생경청 소통(16:10 서귀포 일원)
[전국종합=뉴스핌]