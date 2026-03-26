수원도시공사, 신규 특별교통차량 도입에 장애인 직접 시승·평가 반영

[수원=뉴스핌] 노호근 기자 = 앞으로 수원도시공사의 특별교통차량 신규 도입 과정에 실제 이용자인 장애인의 목소리가 적극 반영된다.
수원도시공사는 26일 교통약자자원센터에서 노후 특별교통수단 10대를 대체할 신규 차량(10대) 품평회를 열었다.
이번 품평회는 국내 3개 제조사의 차량 특장점을 객관적으로 판단하기 위해 제조사별 PT, 시승, 평가 순으로 진행됐다.
평가위원은 공사 특별교통수단 운전원, 경기도자동차검사정비 사업조합, 수원시자동차 정비조합 등으로 구성됐으며, 특히 장애인 의견 청취를 위해 경기도지체·시각장애인협회 관계자가 참여했다.
장애인협회 평가위원들은 차량 승·하차를 직접 경험하며 휠체어 슬로프 사용 편리성 및 수용 공간, 탑승고객(보호자) 편의성·승차감, 안전밸트류 및 특장 커버류 안전성, 슬로프 진입 경사도, 빠른 AS·유상 수리 등을 점검했다.
한 평가위원은 "단순 차량 가액이 아닌 이용자 편리성과 안정성 경쟁력으로 도입한다면 교통약자이동 서비스 품질 만족도가 높아질 것"이라고 소감을 밝혔다.
이영인 수원도시공사 사장은 "구매자 중심이 아닌 이용자 중심 공공서비스 품질 개선을 고려해야 하며, 앞으로 정책 수립 과정에 이용자 목소리를 담기 위해 소통을 강화하겠다"고 강조했다.
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