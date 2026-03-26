창원시, NC파크 사고 수사결과에 "공공시설 안전체계 전면 보완"

공공시설물 관리 책임 통감 및 반성

정밀안전점검 제도화 신뢰 회복 계획

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시는 26일 창원NC파크 구조물 탈락사고와 관련해 발표된 경찰 수사 결과에 대한 공식 입장을 내고, 공공시설 안전관리 체계를 전면적으로 개선하겠다고 밝혔다.

시는 "이번 사고로 소중한 생명을 잃은 고인과 유가족께 깊은 애도를 표한다"며 "시가 시민 안전을 지키는 마지막 보루로서, 유사 사고가 반복되지 않도록 책임감을 갖고 대책을 강화하겠다"고 약속했다.

경남 창원시가 26일 발표된 창원NC파크 구조물 탈락사고와 관련한 경찰 수사 결과 발표에 대한 공식 입장을 밝혔다. 사진은 창원시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.01.21

시설공단에 중대재해처벌법 위반 혐의가 적용된 것에 대해 "공공시설물의 소유 주체로서 시민의 생명과 안전을 위협하는 사고는 어떠한 경우에도 재발해서는 안 될 중대한 사안으로 인식하고 있다"고 강조했다.

이어 "이번 사고는 설계·시공·감리·유지관리 등 전 과정의 복합적 요인이 중첩돼 발생한 것으로 확인된 만큼, 공공시설물 안전관리 제도 전반의 개선이 필요하다는 점을 엄중히 받아들인다"고 전했다.

시는 지난달 12일 경남도 사고조사위원회의 권고사항을 반영한 '공공건축물 외벽 부착물 등 낙하사고 방지대책'을 기반으로, 비구조물 부착물 정밀안전점검 제도화와 안전관리 책임 명문화 등 후속조치를 신속히 추진하겠다고 했다.

시 관계자는 "이번 수사 결과를 계기로 제도적 미비점을 보완하고, 시민이 안심할 수 있는 공공시설 관리체계를 구축하겠다"고 말했다.

한편 프로야구 NC다이노스 홈구장인 창원NC파크 외벽 구조물이 추락해 관중이 숨진 사고와 관련해 경찰은 부실시공과 관리 부실이 빚은 총체적 인재(人災)로 결론냈다.

경남경찰청 광역범죄수사대는 지난해 3월 29일 창원NC파크 4번 게이트 인근에서 외벽 루버가 떨어지며 50대 관중이 사망하고 2명이 다친 사고와 관련해 업무상과실치사상 및 중대재해처벌법 위반 혐의로 20명(법인 2곳 포함)을 입건했다고 26일 밝혔다. 이 중 17명을 불구속 송치할 예정이다.

수사 결과, 사고는 시공사의 불법 하도급과 부실시공, 감리의 현장 관리 소홀, 창원시설공단의 유지·관리 부실이 복합적으로 작용한 것으로 드러났다. 구단 측도 정기점검 등 구장 관리 의무를 소홀히 한 정황이 확인돼, 각 단계별 인과관계가 인정됐다.

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