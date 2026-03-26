김대현 차관, '스포엑스 2026' 개막식 참석…"스포츠산업 도약 뒷받침"

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 국내 최대 규모의 스포츠산업 전시회 '2026 서울국제스포츠레저산업전(스포엑스)'이 26일 서울 강남구 코엑스(COEX)에서 개막, 29일까지 4일간 열린다.

스포엑스는 문화체육관광부와 산업통상자원부가 후원하고, 국민체육진흥공단과 한국무역협회가 공동 주최한다. 2001년 시작해 올해로 20여 년을 이어온 이 전시회는 아시아 3대 스포츠산업 전시회로 자리매김한 국제 플랫폼이다. 이번 행사에는 국내외 약 300개 기업이 참가하며 관람객은 약 4만 6000명이 방문할 것으로 예상된다. 김대현 문체부 제2차관은 이날 개막식에 참석해 관계자들을 격려한다.

김대현 문화체육관광부 제2차관. [사진= 문체부]

올해 행사는 단순 전시를 넘어 사업 연계와 기술 체험을 아우르는 종합 플랫폼으로 운영된다. 헬스·피트니스 장비, 스포츠용품, 헬스케어 기술, 수중·수상스포츠 장비 등 다양한 품목이 전시되며, AI 기반 운동처방 시스템과 디지털 체력 측정 솔루션 등 첨단 기술이 접목된 스포츠 서비스도 함께 선보인다.

특히 'AI+스포-테크(SPO-TECH) 특별관'에서는 세계 기술 흐름을 반영한 혁신 제품과 서비스를 직접 체험할 수 있다. '프로스포츠 특별관'에서는 축구·야구 등 종목별 체험 프로그램과 리그 관련 콘텐츠가 전시되며, 야구·골프·축구 종목의 전·현직 프로선수들이 관람객을 대상으로 직접 강습을 진행한다.

전시장 내 무대에서는 보디빌딩 대회, 피트니스 시연, 요가·필라테스 강습, K팝·힙합 댄스 대회 등 다채로운 부대행사도 마련된다. 스포츠산업 채용박람회, 수출상담회, 투자 연계 상담회, 산업 심포지엄 등 산업 생태계 전반을 아우르는 비즈니스 프로그램도 함께 운영된다. 창업 초기 기업을 위한 투자 연계 프로그램도 마련돼 국내 스포츠 기업의 글로벌 시장 진출을 지원한다.

김대현 차관은 "이번 전시회는 국내 스포츠기업의 기술력과 경쟁력을 세계 시장에 알리고 산업 간 융합을 통해 새로운 성장 기회를 창출하는 중요한 계기"라며 "문체부는 스포츠산업이 지속 가능한 성장 기반을 갖출 수 있도록 현장 수요를 반영한 정책으로 적극 뒷받침하겠다"고 말했다.

[자료= 국민체육진흥공단]

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