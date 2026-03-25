고용부 강릉지청, 화재·폭발 고위험 사업장 집중 점검 나선다

[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 고용노동부 강릉지청이 최근 산업 현장에서 잇따른 화재로 대규모 인명 피해가 발생한 데 따라 오는 26일부터 4월 7일까지 관내 화재·폭발 고위험 사업장을 대상으로 '화재 예방 집중 점검'을 실시한다.
점검 대상은 화학 및 고무 제품 제조업, 자동차 부품 등 기계·기구 제조업, 비금속 광물 및 금속제품 제조업, 용접·용단 작업을 하는 건설 현장 등이다. 산업 현장의 화재 위험 요인을 사전에 제거해 인명 피해를 방지하고 지역사회 안전을 확보하기 위한 목적이다.
강릉지청은 이번 점검에서 ▲작업장 내 가연물 파악 및 안전장소 보관 ▲화재 위험 작업 작업계획 수립 ▲용접·용단 등 화기 작업 시 불티 비산 방지 조치 ▲비상구 설치 여부 및 관리 등 기본적인 '핵심 안전조치'의 작동 여부를 중점 점검할 계획이다. 법 위반 사항이 확인되면 즉시 과태료 부과 및 사법 조치 등 엄정 대응한다는 방침이다.
문세원 지청장은 "최근 발생한 사고는 기본적인 안전 수칙 하나가 무너질 때 큰 비극으로 이어질 수 있다는 점을 극명히 보여준 사례"라며 "사업주와 노동자 모두 경각심을 갖고 자율 점검과 예방 활동에 총력을 다해달라"고 당부했다.
한편 강릉지청은 이번 집중점검 외에도 소방서 등 관계 기관과 합동으로 대전 대덕구 화재와 유사·동종 업종 사업장에 대한 별도 긴급 안전 점검도 시행할 계획이다.
onemoregive@newspim.com