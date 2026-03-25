BNK경남은행, 경남신보와 소상공인 금융지원 강화

자금난 해소 금융 접근성 개선
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK경남은행이 경남신용보증재단과 손잡고 지역 소상공인 대상 금융 지원을 확대한다.
BNK경남은행은 25일 경남신용보증재단과 '2026년 특별출연 업무협약'을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약에 따라 BNK경남은행은 지역 소기업·소상공인의 유동성 지원 강화를 위해 경남신보에 50억 원을 특별출연한다.
경남신보는 출연금의 15배 규모인 750억 원을 한도로 관내 소상공인을 대상으로 보증을 지원하고, BNK경남은행은 해당 보증서를 기반으로 대출을 시행한다. 이를 통해 자금난을 겪고 있는 영세 자영업자의 금융 접근성을 높인다는 계획이다.
김기범 BNK경남은행 기업고객그룹 상무는 "대내외 불확실성이 커지며 민생 경제의 근간인 소상공인의 어려움이 커지고 있다"며 "BNK경남은행은 실질적인 기본금융 역할을 다하고 정부의 핵심가치인 포용금융을 적극 실천하겠다"고 말했다.
BNK경남은행은 지난달 4일 창원시, 경남신용보증재단 등과 '2026년 상반기 창원시 소상공인 지원 업무협약'을 체결한 바 있다.
당시 경남신보에 8억 원을 출연하고, 대출 절차 완화와 보증대출 실행, 우대금리 적용, 이차보전금 지원 등 다양한 금융지원 프로그램을 운영하고 있다.
news2349@newspim.com