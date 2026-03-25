전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.25 (수)
KYD 디데이
정치 국회·정당

속보

더보기

고동진 의원 "AI 산업 지탱하는 3요소는 알고리즘·하드웨어·데이터"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

25일 국회 출입 언론인 대상 AI 멘토링 강연
"AI는 3-4살 아이와 같아…기자는 '미러링' 도구로 써야"
윤상현 의원 '깜짝' 참석하기도

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = "AI는 개발한 사람의 책임이 아니라 사용하는 사람의 책임입니다."

고동진 국민의힘 의원이 25일 오후 2시 국회의원회관 제8간담회의실에서 국회 출입 언론인을 대상으로 AI(인공지능) 멘토링 강연을 개최했다.

'AI의 현재! 우리는 무엇을 준비해야 하는가'를 주제로 열린 이번 강연에서 고 의원은 AI 기술의 발전 과정부터 AI 시대에 필요한 언론인의 역량까지 폭넓게 설명했다.

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 고동진 국민의힘 의원이 25일 오후 2시 서울 여의도 국회의원회관 제8간담회의실에서 국회 출입 언론인을 대상으로 AI 멘토링 강연을 진행하고 있다. 2026.03.25 allpass@newspim.com

삼성전자 사장 출신으로 당 내에서 AI 전문가로 활약 중인 고 의원은 AI의 역사가 1950년대 앨런 튜링의 화두에서 시작되었음을 짚으며 강연을 시작했다.

그는 현대 생성형 AI의 기반인 커넥셔니즘(신경망 기반)과 2017년 구글이 발표한 트랜스포머 모델의 중요성을 강조했다. 고 의원은 트랜스포머 모델이 문맥과 맥락을 이해하는 데 결정적인 역할을 했으며, 이 모델의 등장 전후로 AI의 역사가 나뉜다고 평가했다.

AI 산업을 지탱하는 3대 요소로는 알고리즘, 하드웨어(컴퓨팅 파워), 데이터를 꼽았다. 고 의원은 과거 엔비디아의 젠슨 황 회장과 교류했던 경험을 언급하며, 병렬 연산에 최적화된 GPU가 하드웨어적으로 뒷받침되었기에 지금의 AI 혁명이 가능했다고 분석했다.

또한 최근 중국 딥시크의 사례를 들어 양질의 데이터 확보와 효율적인 학습이 국가 경쟁력에 미치는 영향력을 역설했다.

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 고동진 국민의힘 의원이 25일 오후 2시 서울 여의도 국회의원회관 제8간담회의실에서 국회 출입 언론인을 대상으로 AI 멘토링 강연을 진행하고 있다. 2026.03.25 allpass@newspim.com

기자들의 역할과 관련해서는 AI를 대체재가 아닌 검증 도구로 삼을 것을 당부했다.

고 의원은 "기사 작성 전 로직을 확인하거나 데이터를 미러링하는 차원에서 AI를 활용하는 것은 좋으나, 스스로의 글쓰기 능력과 문해력을 유지하는 것이 우선"이라고 조언했다.

특히 "AI는 지식은 방대하나 정서적으로는 3-4세 아이와 같은 상태"라며 "부모가 아이를 대하듯 사용자가 어떤 태도로 AI를 대하느냐에 따라 유토피아 혹은 디스토피아의 미래가 결정될 것"이라고 덧붙였다.

강연 도중 로봇에게 정중히 인사하는 자신의 사진을 소개한 고 의원은 "AI는 개발한 사람의 책임이 아니라 사용하는 사람의 책임"이라며 "존중과 인정을 바탕으로 AI와 관계를 맺어야 한다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 고동진 국민의힘 의원이 25일 오후 2시 서울 여의도 국회의원회관 제8간담회의실에서 국회 출입 언론인을 대상으로 AI 멘토링 강연을 진행하고 있다. 2026.03.25 allpass@newspim.com

이날 강연에 참석한 윤상현 국민의힘 의원도 소감을 전했다.

윤 의원은 "갤럭시의 아버지인 고동진 의원이 시대를 앞서가는 신지식과 멘토링을 전수한 것에 대해 경의를 표한다"며 "이런 모습이야말로 우리 당이 청년들에게 진정성 있게 어필할 수 있는 혁신적인 모습"이라고 밝혔다.

고 의원은 강연을 마무리하며 AI 관련 도서들을 추천하고 질의응답 시간을 가졌다. 그는 기술과 인간이 공존하는 시대를 대비해 언론인들이 기술적 이해도를 높이는 동시에 인간적인 정서와 윤리적 가이드라인을 지켜나갈 것을 제언했다.

고 의원은 삼성전자 IM부문장 겸 대표이사 사장을 역임했으며, 현재 국민의힘 AI·반도체특별위원회 위원장을 맡고 있다. AI 산업 진흥 및 발전을 위해 '인공지능산업 발전 특별법안'을 대표발의한 바 있다.

allpass@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
5월 1일 '노동절' 법정 공휴일 된다 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 공무원과 택배 기사 등에게는 휴일이 아니었던 5월 1일 노동절이 법정 공휴일이 된다. 국회 행정안전위원회는 24일 법안소위원회를 열고 노동절을 법정 공휴일로 지정하는 공휴일법 개정안을 통과시켰다. '공무원도 노동자다! 5.1. 노동절 휴무 보장하라'는 현수막이 정부세종청사 앞에 걸려있다. [사진=뉴스핌 DB] 윤건영 더불어민주당 의원(행안위 법안1소위원장)은 이날 페이스북에 "드디어 반쪽짜리 노동절이 온전한 노동절이 됐다"며 "아직 본회의 등이 남아 있지만, 올해부터 5월 1일 노동절에 모든 일하는 사람들이 제대로 쉴 수 있게 되는 데 큰 걸음을 내디뎠다"고 전했다. 윤 의원은 "관련 법을 심사하는 행안위 법안1소위 위원장으로 그간 엄청나게 많은 문자 메시지 등을 받았다. 야당이 선뜻 법안 처리에 동의해 주지 않아 목소리를 높이는 일도 있었다"며 "쉽지 않은 과정이었기에, 개인적으로도 오늘 법안 처리가 더욱 뜻깊다. 일하는 사람이 제대로 대접받는 세상이 되도록 더욱 노력하겠다"고 말했다. 노동절은 지난 1994년에 유급휴일로 법제화됐지만 법정 공휴일은 아니어서 실제 법적으로 쉴 수 있는 것은 '근로기준법상 근로자'로 한정됐다. 이에 대표적으로 공무원 등에게는 휴일이 아니었다. 이번 공휴일법 개정안이 국회 본회의 문턱을 넘으면 올해 5월 1일 노동절부터 법상 근로자 여부와 무관하게 모든 국민이 휴일로 보낼 수 있게 된다. kimsh@newspim.com 2026-03-24 14:11
사진
뉴스핌 4월 9일 '서울이코노믹포럼' [서울=뉴스핌] 김범주 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 오는 4월 9일 서울 여의도 페어몬트호텔 그랜드볼룸에서 '제14회 서울이코노믹포럼'을 개최한다. 이번 포럼은 '이재명 정부, AI 시대 신성장 동력 빌드업을 위한 제언'을 주제로, AI(인공지능), 정치 정쟁 해소, 주거복지, 지방경제 등 각 분야에서 전문가로 인정받는 여야 정치인들이 참여해 한국 경제의 새로운 성장 전략을 논의한다. 행사는 오전 9시 개회식을 시작으로 총 5개 세션 토론과 강연으로 진행된다. 포럼에서는 인공지능(AI) 시대의 국가 전략과 정치·사회 구조 개혁 방향을 폭넓게 논의될 예정이다. 첫 번째 세션에서는 'AI 혁명 도래, 교육과 사회는 뭘 준비해야 하나'를 주제로 토론이 열린다. 이준석 개혁신당 대표와 차지호 더불어민주당 의원이 토론자로 참여하며 윤동열 건국대 경영학과 교수가 사회를 맡는다. AI 기술 확산이 노동시장과 교육 시스템에 미치는 영향을 진단하고 인재 양성 전략과 사회 제도 개편 방향을 모색할 예정이다. 두 번째 세션에서는 '정치 정쟁에서 실용으로 대전환'을 주제로 여야 정치권 인사들이 토론에 나선다. 한병도 더불어민주당 원내대표, 송언석 국민의힘 원내대표, 서왕진 조국혁신당 원내대표, 천하람 개혁신당 원내대표가 참여한다. 윤종빈 한국정치학회장이 사회자로 나선다.  해당 세션에서는 정치 양극화와 정쟁 중심 정치 구조를 넘어 경제 성장과 민생 문제 해결을 위한 정치 시스템의 전환 방향이 논의될 전망이다. 세 번째 세션에서는 '주거 복지는 저출산 극복의 필수품…여야 합의로 중장기 플랜 만든다'를 주제로 토론이 진행된다. 염태영 더불어민주당 의원과 송석준 국민의힘 의원이 참여하며 이창무 한양대 도시공학과 교수가 사회를 맡는다. 주거 안정 정책이 출산율과 인구 구조에 미치는 영향을 중심으로 장기적인 주거 정책 방향과 정치권 합의 가능성이 논의될 예정이다. 네 번째 세션에서는 '지방경제 살려 한국의 잠재성장률을 키우자' 주제로 지역균형 발전과 산업 전략을 다룬다. 복기왕 더불어민주당 의원과 이종배 국민의힘 의원이 토론에 참여하며 채지민 성신여대 지리학과 교수가 사회와 주제 발표를 맡는다. 해당 세션에서는 신내생적 산업 전략과 창업 생태계 구축을 중심으로 지방경제의 새로운 성장 모델을 제시할 예정이다. 마지막 다섯 번째 세션에서는 '100년 만에 다시 엄습하는 파시즘'을 주제로 홍성국 더불어민주당 국가경제자문회의 의장이 강연을 진행한다. 홍 의장은 글로벌 정치경제 질서 변화와 민주주의 위기, 극단주의 정치 확산이 경제와 사회 구조에 미치는 영향을 진단할 예정이다. 포럼은 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 생중계될 예정이다. 뉴스핌은 포럼 참가자에게 소정의 기념품을 제공한다. wideopen@newspim.com 2026-03-23 11:02

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동