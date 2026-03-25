대전 서구의회, 제295회 임시회 폐회...9대 의회 사실상 마무리

[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 대전 서구의회가 제295회 임시회 제2차 본회의를 끝으로 제9대 의회 회기 일정을 사실상 마무리했다.
25일 대전 서구의회에 따르면 이날 본회의에서는 최지연·신혜영·박용준·손도선·신진미 의원이 5분 자유발언을 통해 ▲갑천생태호수공원, 시민의 목소리로 더 빛나야▲방위사업청 이전 효과, 서구의 미래로 연결해야▲둔산3동 행정복지센터 신청사 건립 조속 검토 촉구▲성천초 부지 활용, 공백 없는 준비 필요▲민관협력형 산후조리원 도입 필요성 제기 등을 촉구했다.
또 상임위원회 별 심사한 조례안과 동의안 등을 포함한 지역 현안 및 주민 생활과 밀접한 안건을 심의·의결했다.
조규식 서구의장은 폐회사를 통해 "제9대 서구의회는 구정 운영에 대한 합리적인 견제와 균형을 바탕으로 구민과 소통하며 우리 구가 올바른 방향으로 나아갈 수 있도록 책임 있는 의정활동을 이어왔다"며 "그 과정에서 집행부와의 견해 차이와 정당 간 정책적 이견으로 어려움도 있었으나 대화와 타협을 통해 문제를 해결하며 주어진 책무를 성실히 수행해 왔다"고 말했다.
그러면서 "지난 4년간 구민을 대표하는 대의기관으로서 활동할 수 있었던 시간은 매우 자랑스럽고 큰 영광이었다"며 "그간 아낌없는 성원과 격려를 보내주신 서구민과 동료 의원들, 원활한 의정활동을 위해 협조해 준 집행부 공직자에 감사 말씀을 전한다"고 덧붙였다
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