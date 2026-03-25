건양대병원 김흥수 물리치료사, 보행 교정 책 출간

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 건양대병원은 재활의학팀 김흥수 물리치료사가 보행 교정의 중요성을 담은 책 '나는 바로 걷고 있는 걸까?'를 출간했다고 25일 밝혔다.

김흥수 물리치료사는 책을 통해 잘못된 걸음걸이가 우리 몸에 미치는 영향을 알리고 이를 개선할 수 있는 실질적인 방법을 제시했다.

'나는 바로 걷고 있는 걸까?' 책표지. [사진=건양대병원] 2026.03.25 gyun507@newspim.com

이번 책은 약 30년간 물리치료사로 활동하며 축적한 임상 경험과 저자 본인의 체험을 바탕으로 집필됐다. 특히 잘못된 보행 습관이 족저근막염, 무릎·허리·목 통증, 편두통 등 다양한 근골격계 문제로 이어질 수 있다는 점을 강조하며, 올바른 보행의 중요성을 쉽게 풀어냈다.

책에서는 누구나 일상에서 실천할 수 있는 '3단계 보행 교정법'을 핵심 내용으로 제시한다. 1단계는 배꼽을 당겨 코어를 안정시키는 '배꼽 당기기', 2단계는 바른 보행 라인을 유지하는 '선 밟고 걷기', 3단계는 하체 근력과 균형을 돕는 '무릎 들기'로 구성돼 있다.

김흥수 물리치료사는 "걸음을 보면 그 사람의 통증이 보인다"며 "단순한 걷기 습관의 변화만으로도 체형 교정은 물론 퇴행성 질환 예방에 큰 도움을 줄 수 있다"고 강조했다.

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