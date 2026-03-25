수원시, '수원시 일자리위원회' 구성…체계적 전문적 지역일자리 정책 추진

수원시의회 의원, 고용 관련 전문가 등 위촉직 위원 12명과 당연직 위원 2명 등 14명 구성

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시가 체계적이고 전문적인 지역일자리 정책을 추진하기 위해 '수원시 일자리위원회'를 구성했다.

위원회 회의 후 기념촬영 모습. [사진=수원시]

수원시는 지난 24일 중회의실에서 김현수 제1부시장 주재로 '2026년 수원시 일자리위원회 제1차 회의'를 열고 '2026년 일자리정책 추진계획(안)'을 심의·자문했다고 25일 밝혔다.

일자리위원회 위원 14명도 위촉했다. 김현수 제1부시장을 위원장으로 하는 수원시 일자리위원회는 수원시의회 의원, 고용 관련 전문가 등 위촉직 위원 12명과 당연직 위원 2명 등 14명으로 구성된다.

일자리위원회는 일자리정책 수립·시행에 관한 내용을 심의·자문한다. 또 민관 기관 간 일자리정책을 연계하고 협력체계를 구축하는 역할을 한다.

이날 회의에서는 2026년 일자리창출 추진 계획(안)을 심의·자문했다. 추진 계획(안)은 ▲경제특례시 완성을 위한 기업 유치·지원▲성공! 창업육성 및 지역경제 활성화▲시민 맞춤형 일자리 지원 서비스 제공▲청년층 일자리 대책 확대 등 4대 전략과 18개 추진 과제로 이뤄져 있다.

수원시는 위원들의 의견을 반영해 추진계획을 확정‧수립할 계획이다. 추진계획은 관련 규정에 따라 공시되고, 시민에게 공개할 예정이다.

김현수 제1부시장은 "일자리위원회가 급변하는 고용 환경에 대응해 체계적으로 일자리정책을 추진하는 역할을 할 것"이라며 "민관 협력 기반 일자리 거버넌스를 구축해 수원시 일자리정책의 컨트롤타워 역할을 하겠다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com