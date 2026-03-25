김진명 임실군수 예비후보측 "지지율 열세 후보들 '꼼수 연합 정치공세' 중단하라"

민주당 전북도당 공관위 "김진명 후보, 가감산 문제없다" 이미 결론...경선절차 돌입

[임실=뉴스핌] 고종승 기자 = 김진명 임실군수 예비후보측이 25일 민주당 공관위 결정을 뒤집기위한 여타 후보들의 공동 대응을 강하게 비판하며 즉각적인 중단을 촉구했다.

김 후보 선거대책위원회(햇빛선대위)는 25일 성명서를 통해 "최근 각종 여론조사에서 김진명 후보가 압도적인 1위를 기록하는 상황에서 벌어진 이들의 공동 행동은 정책 경쟁이 아닌 선두 후보를 끌어내리기 위한 정치공세"라고 주장했다.

김진명 임실군수 예비후보[사진=뉴스핌DB] 2026.03.25 gojongwin@newspim.com

이어 "여러 후보가 동시에 나서 이미 종료된 검증 사안을 다시 문제 삼는 것은 정당한 문제 제기가 아닌 의도적인 여론 교란이자 집단 네거티브 전략에 불과하다"고 지적했다.

또한 "김 후보는 더불어민주당 공천 심사 과정에서 적격 판정을 받았으며, 가감산 기준에서도 문제가 없음을 확인받았다"며 "이미 끝난 검증을 반복적으로 흔드는 것은 정치공세로 경선을 뒤집으려는 시도"라고 강조했다.

특히 김 후보 측은 "더불어민주당 전북도당 공관위가 엄격한 기준과 절차에 따라 임실군수 경선 후보로 확정된 것"이라며 "이를 부정하는 집단 행동은 공정 경선 원칙을 훼손하는 것"이라고 비판했다.

성명서는 한득수, 김병이, 신대용 등 일부 후보들의 억지주장에 대해서도 "정책과 공약이 아닌 정치공세로 선거를 치르려는 시도"라고 규정했다.

김 후보 측은 ▲지지율 열세 후보들의 연합 정치공세 중단 ▲공관위 결정 부정 행위 중단 ▲허위사실 유포 및 네거티브 공세 중단 ▲정책과 비전 중심의 정상적인 경선 복귀 등을 요구했다.

아울러 "지방자치선거는 정책과 공약으로 주민의 선택을 받아야 한다"며 "김진명 후보는 임실의 미래 100년을 준비하는 정책으로 정정당당하게 승부할 것"이라고 밝혔다.

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