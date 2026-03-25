카네비모빌리티, 국제 e모빌리티 엑스포 혁신상 수상

친환경 선박 기술·통합 관제 시스템 혁신성 인정

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 스마트 모빌리티 전문기업 카네비모빌리티가 오는 27일까지 제주에서 개최되는 '제13회 국제 e모빌리티 엑스포(IEVE 2026)'에서 '2026 IEVE Innovation Award(혁신상)'을 수상했다고 25일 밝혔다.

회사에 따르면 국제 e모빌리티 엑스포 조직위원회는 최근 친환경 모빌리티 산업 발전과 기술 혁신에 기여한 기업을 대상으로 혁신성, 기술성, 시장성, 지속가능성 등을 종합 평가해 올해 혁신상 수상 기업을 선정했다. 카네비모빌리티는 친환경 선박 기술과 통합 관제 시스템 분야의 기술력과 확장성을 인정받아 이번 수상 기업에 이름을 올렸다.

특히 카네비모빌리티의 친환경 선박 기술은 배터리, 전력변환장치, 모터 등 전기 추진 기반의 핵심 동력 시스템을 자체 개발해 탄소 배출 저감과 해양 모빌리티의 친환경 전환을 지원하는 솔루션이다. 회사는 전기추진 선박에 적용되는 주요 기자재를 약 95% 수준까지 국산화하며 국내 친환경 선박 기술 경쟁력 강화에도 기여하고 있다.

카네비모빌리티 정종택 대표(오른쪽)가 '2026 IEVE Innovation Award'을 수상했다. [사진=카네비모빌리티 ]

또한 통합 관제 시스템은 선박에서 수집되는 센서 데이터와 운항 정보를 실시간으로 분석해 안전하고 효율적인 운항을 지원하는 플랫폼이다. 이를 통해 선박 상태와 운영 상황을 원격으로 모니터링하고, 잠재적 위험 요소를 사전에 관리할 수 있으며, 스마트 해양 모빌리티 운영을 위한 핵심 인프라로 활용된다.

정종택 카네비모빌리티 대표는 "자동차 전장 분야에서 축적한 전자·통신 기술을 바탕으로 선박용 전장 시스템과 스마트 제어 기술을 접목하며 친환경 해양 모빌리티 시장으로 사업 영역을 확대하고 있다"며 "이번 수상은 친환경 해양 모빌리티와 스마트 관제 기술 분야에서의 경쟁력을 공식적으로 인정받은 의미 있는 성과"고 밝혔다.

한편 '제13회 국제 e모빌리티 엑스포(IEVE 2026)'는 전기차, 친환경 선박, 자율주행, UAM(도심항공모빌리티), 충전 인프라 등 미래 모빌리티 산업 전반을 아우르는 글로벌 행사로 27일까지 제주에서 개최될 예정이다.

nylee54@newspim.com