'젊은 재능 대거 영입' 인천 현대제철, WK리그 왕조 재건 나선다

대대적 리빌딩…'젊고 빠른 팀'으로 거듭나

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 여자축구 WK리그 전통의 강호, 인천 현대제철 레드엔젤스가 2026 시즌을 앞두고 왕조 재건을 노린다.

현대제철은 올해 초부터 필리핀과 전라남도 강진 등에서 동계 전지훈련을 마치고 시즌 개막에 대비해 본격 담금질에 들어갔다.

특히 올 시즌을 앞두고 젊은 재능을 대거 영입하며 대대적인 리빌딩을 통해 '젊고 빠른 팀'으로 변모한 만큼, 우승에 대한 기대감도 높아지고 있다.

최근의 부진을 털어내고 다시 한번 2013~2023 WK리그 챔피언 11회 연속 우승 왕조의 면모를 재현하겠다는 각오다.

올해 초 필리핀 전지훈련에 참가한 인천 현대제철 레드엔젤스 선수들이 기념사진을 촬영하고 있다 [사진=현대제철]

이를 위해 공격진에선 천가람(24), 장유빈(24)을 화천KSPO에서 영입했으며, 강지우(26), 박믿음(26)을 세종스포츠토토에서 보강했다. 또한 수원FC로부터 조미진(25)을, 드래프트에서 홍채빈(22)을 각각 합류시키며 빠르고 다재다능한 스쿼드를 완성했다.

용병 역시 지난 시즌 좋은 모습을 보인 토리우미 유카(30)와 재계약하고, 호주(濠洲)의 강호 애들레이드 유나이티드(Adelaide United Women)에서 주전 공격수로 활약한 피오나 워츠(30·잉글랜드)를 새롭게 영입하며 한층 매서운 공격력을 선보일 예정이다.

미드필드진으로는 세종스포츠토토로부터 김수진(26), 박혜정(26) 듀오를 영입해 중원 장악력을 강화했으며, 수비에서는 맹다희(29)와 김은솔(26)을 각각 화천KSPO와 서울시청에서 보강하며 안정감을 더했다.

또한 신인 골키퍼 조어진(21)도 합류해 베테랑 김민정(30), 성서울서라벌(24)과 함께 현대제철의 골문을 지킬 예정이다.

새로 이적한 젊은 선수들과 더불어 기존에 팀을 이끌어온 남궁예지(30), 임희은(30), 고유진(29), 윤해인(27) 등 베테랑들도 여전히 좋은 모습을 유지하고 있다.

이처럼 관록과 패기가 조화된 현대제철은 올 시즌 압박의 속도, 공격 전환의 속도를 끌어올린 빠른 경기 템포와 더불어 강한 정신력을 바탕으로 끈끈한 경기력을 선보일 예정이다.

현대제철 허정재 감독은 "새로 합류한 선수들이 많다 보니 오히려 서로를 챙겨주고 한 팀으로 뭉쳐 팀 분위기가 어느 때보다 좋다"며 "올해는 현대제철이 돌아왔다고 느낄 수 있도록 준비하겠다"고 말했다.

한편 현대제철은 오는 4월 4일 경주한수원과의 원정 경기를 시작으로 WK리그 2026 시즌의 대장정에 나선다.

y2kid@newspim.com