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서울 5호선 연장 예타 통과… 김포 북변 일대 7,000가구 규모 주거타운 조성

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[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 서울 지하철 5호선 김포·검단 연장 사업이 지난 10일 예비타당성조사(예타)를 통과함에 따라 김포 북변지구 일대의 교통 및 주거 환경 변화가 예고되고 있다. 이번 연장안은 서울 방화역에서 인천 검단을 거쳐 김포한강2 콤팩트시티까지 총 25.8㎞를 연결하는 노선으로, 총사업비는 약 3조 3,302억 원 규모로 추산된다. 노선 개통 시 김포에서 마곡, 여의도, 광화문 등 서울 주요 업무지구까지 환승 없이 이동할 수 있어 접근성이 개선될 전망이다.

[사잔=김포 칸타빌 에디션 투시도]

특히 이번 연장 계획에 포함된 감정역(가칭) 예정지는 북변지구와 인접해 있어, 기존 김포골드라인 걸포북변역과 함께 이용할 수 있는 교통 환경을 형성하게 된다. 이와 맞물려 북변 일대에서는 재개발 및 도시개발 사업이 진행 중이다. 이미 분양을 마친 북변3구역과 4구역에 이어, 최근 북변5구역 도시환경정비사업이 관리처분계획 인가를 받으며 사업에 속도를 내고 있다. 북변2~5구역 정비사업이 완료되면 이 일대는 약 7,000가구 이상의 대규모 주거 단지로 재편될 예정이다.

이러한 가운데 북변2구역에 들어서는 ㈜대원의 '김포 칸타빌 에디션'이 잔여 가구 공급을 진행 중이다. 경기도 김포시 북변동 일원에 위치한 이 단지는 지하 5층~지상 24층, 9개 동, 총 612가구 규모로 조성된다. 전용면적은 66·84·104·127㎡로 구성되며, 분양가는 전용 84㎡ 기준 6억 원대로 책정됐다. 단지는 걸포북변역과 감정역(예정)을 도보로 이용할 수 있는 위치에 있으며, 김포공항역까지 약 16분대에 도달이 가능하다.

교육 및 생활 인프라로는 김포서초, 김포중, 김포고 등으로 통학이 가능하며 사우역 일대 학원가와 중봉도서관 이용이 용이하다. 단지 바로 옆에는 약 1만 1,000㎡ 규모의 김포근린공원이 조성될 예정이다. 평면 설계의 경우 66㎡ 타입에는 대형 알파룸을 배치했고, 104·127㎡ 타입에는 복층형 펜트하우스와 테라스 설계를 도입해 차별화를 꾀했다. 단지 내에는 게스트하우스, 피트니스 센터 등 커뮤니티 시설과 함께 삼성물산의 스마트홈 플랫폼 '홈닉'이 적용된다.

부동산 업계 관계자는 "5호선 김포 연장안의 예타 통과와 인근 정비사업의 인가 소식이 겹치면서 북변 일대 주거 단지에 대한 문의가 이어지고 있다"며 "광역 교통망 확충과 대규모 주거 타운 조성이 동시에 진행되는 만큼, 구도심의 주거 환경이 개선되는 효과가 나타날 것"이라고 밝혔다.

ohzin@newspim.com

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5월 1일 '노동절' 법정 공휴일 된다 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 공무원과 택배 기사 등에게는 휴일이 아니었던 5월 1일 노동절이 법정 공휴일이 된다. 국회 행정안전위원회는 24일 법안소위원회를 열고 노동절을 법정 공휴일로 지정하는 공휴일법 개정안을 통과시켰다. '공무원도 노동자다! 5.1. 노동절 휴무 보장하라'는 현수막이 정부세종청사 앞에 걸려있다. [사진=뉴스핌 DB] 윤건영 더불어민주당 의원(행안위 법안1소위원장)은 이날 페이스북에 "드디어 반쪽짜리 노동절이 온전한 노동절이 됐다"며 "아직 본회의 등이 남아 있지만, 올해부터 5월 1일 노동절에 모든 일하는 사람들이 제대로 쉴 수 있게 되는 데 큰 걸음을 내디뎠다"고 전했다. 윤 의원은 "관련 법을 심사하는 행안위 법안1소위 위원장으로 그간 엄청나게 많은 문자 메시지 등을 받았다. 야당이 선뜻 법안 처리에 동의해 주지 않아 목소리를 높이는 일도 있었다"며 "쉽지 않은 과정이었기에, 개인적으로도 오늘 법안 처리가 더욱 뜻깊다. 일하는 사람이 제대로 대접받는 세상이 되도록 더욱 노력하겠다"고 말했다. 노동절은 지난 1994년에 유급휴일로 법제화됐지만 법정 공휴일은 아니어서 실제 법적으로 쉴 수 있는 것은 '근로기준법상 근로자'로 한정됐다. 이에 대표적으로 공무원 등에게는 휴일이 아니었다. 이번 공휴일법 개정안이 국회 본회의 문턱을 넘으면 올해 5월 1일 노동절부터 법상 근로자 여부와 무관하게 모든 국민이 휴일로 보낼 수 있게 된다. kimsh@newspim.com 2026-03-24 14:11
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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