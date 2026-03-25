이제훈, 서울아산병원에 1억원 기부…꾸준한 선행

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 이제훈이 꾸준한 선행의 아이콘답게 또 한 번 기부 소식을 전했다.

배우 이제훈이 서울아산병원에 1억원을 쾌척했다. 이제훈은 병원 측에 2021년 첫 기부금을 전달하며 인연을 맺었고, 그 후로도 불우환자 및 소아청소년 환자의 고통을 덜어주고자 하는 마음으로 기부를 이어왔다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 이제훈. [사진=컴퍼니온] 2026.03.25 moonddo00@newspim.com

이번에는 병원 발전 기금에 기부 의사를 밝히며, 기부금이 암 환자를 위한 첨단 치료 시스템 구축에 사용되어 더 나은 치료 환경이 마련되면 좋겠다는 의사를 전했다.

이제훈은 "평소 불우환자의 치료 소식을 전해 들으며 멀리서나마 마음을 전할 수 있어 기뻤다. 이와 동시에 병원에서 환자분들의 치료에 적극적으로 지원해 주실 수 있도록 병원발전기금에도 도움을 드리고 싶어 이번 기부를 결심하게 됐다. 앞으로도 자주 마음을 전할 수 있도록 노력하겠다"라고 전했다.

이제훈은 홍보대사로 활동 중인 국제구호개발 기구인 옥스팜의 고액기부자 모임 1호 후원자일 뿐만 아니라 아름다운재단, 초록우산 어린이재단에도 고액기부자로 이름을 올린 바 있으며, 기부자로서 행정안전부 장관 표창까지 수상한 바 있다. 이처럼 이제훈은 기부 문화에 앞장서는 모습을 보이며 대중들에 선한 영향력을 전파하고 있다.

한편, 이제훈은 지난달 2회차 전석 매진이라는 폭발적 반응을 얻은 데뷔 20주년 팬미팅 '아워 20th 모먼트'을 성공적으로 마쳤으며, 2027년 방영 예정인 SBS 새 드라마 '승산 있습니다' 출연까지 확정 지으며 대세 배우 이제훈의 열일 행보를 이어가고 있다.

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