함양군, 내달 5일 '제24회 백운산 벚꽃축제' 개막…프로그램 다채

안전 관리로 관광 효과 극대화
[함양=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 함양군은 다음달 4일부터 5일까지 이틀간 백전면 다목적광장 일원에서 제24회 함양 백운산 벚꽃축제가 개최딘다고 24일 밝혔다.
백전면 문화체육회가 주최·주관하는 이번 행사는 50리 벚꽃길을 배경으로 체험행사, 먹거리, 전국트롯가요제 등 프로그램을 운영한다.
50리 벚꽃길은 수동면에서 백전면으로 이어지는 구간으로 30여년 전 고(故) 박병헌 재일거류민단장이 기증한 벚나무가 보전돼 함양 봄 명소로 자리 잡았다.
첫째 날인 4일에는 성공기원제, 오전11시 개막식, 축하공연, 주민자치프로그램 공연, 면민 노래자랑이 이어진다.
둘째 날인 5일에는 마을 대항 민속놀이, 제3회 백운산 벚꽃 전국트롯가요제 예선, 지역 가수 공연이 열린다. 가요제 본선은 6일 예선 통과자 12명이 출전한다.
트롯가요제 접수는 3월31일까지 (사)한국연예예술인총연합회 함양지회로 신청하며 세부 사항은 함양군청·백전면사무소 누리집에서 확인 가능하다.
축제 기간 벚꽃길 야간조명, 청정 백전면 농특산물 판매, 오미자 막걸리 시음, 솜사탕 나눠주기, 군민 게이트볼 대회, 면민 파크골프 대회 등 부대행사도 동시 진행된다.
축제 관계자는 "현장 안전관리, 교통 통제, 관람객 동선 관리를 강화해 안전 운영에 나선다"며 "자연과 어우러진 봄 행사로 지역 활성화를 기대한다"고 말했다.
yun0114@newspim.com