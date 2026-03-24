최도석 부산시의원, 부산시 도시계획 조례 일부조례개정안 대표발의

준공업지역 건폐율 70% 이하 적용

수산업 경쟁력 강화 및 관광 기대

최도석 시의원

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시의회는 24일 열린 제334회 임시회 본회의에서 최도석 의원(서구2)이 대표발의한 '부산시 도시계획 조례 일부조례개정안'을 통과시켰다고 밝혔다.

이 조례는 준공업지역 내 수산물의 유통·판매·보관 시설의 토지이용 효율성을 제고하고 부산공동어시장을 글로벌 해양도시의 위상에 부합하는 미래형 수산유통플랫폼으로 고도화하기 위해 건폐율을 정비하는 것을 골자로 하고 있다.

주요내용은 준공업지역에서 수산물의 유통·판매·보관 시설을 갖춘 항만시설에 대해 건폐율을 70% 이하로 적용한다.

공동어시장이 있는 서구 남부민·암남동 일대는 원도심과 인접해 현대화사업이 완료되면 관광객 유입과 상권 회복 효과가 기대된다.

수산물 체험, 먹거리 관광, 항만 경관이 결합된 해양 관광 거점으로의 확장 가능성도 제기된다.

최도석 부산시의회 해양도시안전위원장은 "공동어시장이 위판과 유통, 관광이 어우러진 글로벌 수산 허브로 도약할 수 있도록 적극 지원할 계획"이라며 "해양수도 부산의 핵심 산업인 수산업 경쟁력 강화와 지역 균형 발전에도 기여할 것"이라고 말했다.

ndh4000@newspim.com