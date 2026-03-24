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한준호, 수원서 2차 비전발표..."경기지사 당선 즉시, 민생 추경부터 시작할 것"

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문화·체육 정책 전환..."버티는 문화가 아니라 도전하는 문화"
관광 3천만 시대..."경기도를 찾아오는 곳으로 만들겠습니다"
"버티는 경기도가 아니라 다시 일어서는 경기도 만들 것"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 더불어민주당 경기도지사 경선 후보 한준호 의원(경기 고양시을)은 24일 수원 화성행궁 신풍루 앞에서 2차 비전발표회를 열고, 민생경제 회복을 위한 추경 편성과 문화·체육·관광 정책 전환 구상을 발표했다.

더불어민주당 경기도지사 경선 후보 한준호 의원(경기 고양시을)은 24일 수원 화성행궁 신풍루 앞에서 2차 비전발표회를 열고, 민생경제 회복을 위한 추경 편성과 문화·체육·관광 정책 전환 구상을 발표했다. [사진=한준호 경기도지사 경선후보 선거캠프]

한 후보는 이날 발표에서 "경기도는 지금 버티는 경제를 넘어 다시 일어설 것인지, 무너질 것인지의 갈림길에 서 있습니다"라며 "그래서 지금, 결단해야 합니다. 저는 그 첫 번째 결단을 민생에서 시작하겠습니다. 당선 즉시, 민생 추경부터 시작하겠습니다"라고 밝혔다.

한 후보는 경기도의 복지예산 삭감을 지적하며 정책 기조 전환을 강조했다. 그는 "가장 먼저 지켜야 할 예산이 가장 먼저 줄었습니다"라며 "처음에 줄이고 나중에 다시 담겠다는 방식은 도민에게 버티라고 하는 말과 같습니다"라고 비판했다.

이어 "삭감된 복지부터 복원하겠습니다. 소상공인과 골목경제에 바로 투입하겠습니다"라며 "복지는 나중이 아니라 처음부터 지켜야 할 기준입니다"라고 강조했다.

한 후보는 현장 민심을 직접 인용하며 정책 한계를 짚었다. 그는 "지원은 받았는데 손님이 없습니다"라는 자영업자의 말을 전하며 "이 한마디가 지금 정책의 한계를 보여줍니다"라고 진단했다.

이어 "그래서 저는 구조를 바꾸겠습니다. 돈이 지역 안에서 돌게 하겠습니다. 골목에서 소비를 일으키고 매출로 이어지게 하겠습니다"라며 "31개 시군이 각자의 상권을 직접 설계하는 구조를 만들겠습니다"라고 밝혔다.

한 후보는 예술·체육 정책과 관련해 기존 정책을 정면 비판했다. 그는 "지금 정책은 선별입니다. 그래서 빠지는 사람이 생깁니다"라며 "그래서 저는 분명하게 바꾸겠습니다. 선별이 아니라 권리로 바꾸겠습니다"라고 말했다.

더불어민주당 경기도지사 경선 후보 한준호 의원(경기 고양시을)은 24일 수원 화성행궁 신풍루 앞에서 2차 비전발표회를 열고, 민생경제 회복을 위한 추경 편성과 문화·체육·관광 정책 전환 구상을 발표했다. [사진=한준호 경기도지사 경선후보 선거캠프]

이어 "기회라는 이름의 선별을 멈추고 기본이라는 이름의 권리를 보장하겠습니다"면서 "예술인·체육인 기본소득을 도입하겠습니다. 증명을 요구하지 않겠습니다. 줄 세우지 않겠습니다. 창작과 훈련, 그 자체로 충분합니다"라고 강조했다.

한 후보는 문화·체육 정책 방향도 제시했다. 그는 "그래서 저는 문화예산 3%를 약속드립니다"라며 "버티는 문화가 아니라 도전하는 문화로 바꾸겠습니다"라고 밝혔다.

또"체육은 권리입니다"라며 "체육예산 3000억 원을 확보하고 누구나 운동할 수 있는 환경을 만들겠습니다. 선수도, 생활체육도 끝까지 책임지겠습니다"라고 말했다.

관광 정책과 관련해서는 "경기도 관광 3000만 시대를 열겠습니다"라며 "경기도를 찾아오는 곳으로 만들겠습니다"라고 밝혔다.

이어 "DMZ와 접경지역을 평화와 생태, 치유의 공간으로 바꾸겠습니다"고 강조했다.

한 후보는 이날 발표의 핵심 전략으로 '경기도 3333 프로젝트'를 제시했다. 그는 "저는 구호가 아닌 숫자로 약속드립니다"라며 "기본금융 3조, 문화예산 3%, 체육예산 3000억, 관광 3000만 명. 경기도 3333 프로젝트로 민생과 성장을 함께 만들겠습니다"라고 밝혔다.

더불어민주당 경기도지사 경선 후보 한준호 의원(경기 고양시을)은 24일 수원 화성행궁 신풍루 앞에서 2차 비전발표회를 열고, 민생경제 회복을 위한 추경 편성과 문화·체육·관광 정책 전환 구상을 발표했다. [사진=한준호 경기도지사 경선후보 선거캠프]

한 후보는 발표를 마무리하며 "이제는 버티는 경기도가 아니라 다시 일어서는 경기도여야 합니다"면서 "가장 먼저 지켜야 할 것을 지키겠습니다. 가장 먼저 바꿔야 할 것을 바꾸겠습니다"라고 말했다.

이어 "경기도, 다시 바로 세우겠습니다. 도민의 삶이 기준이 되는 경기도, 반드시 만들겠습니다"면서 "준비된 한준호, 결과로 증명하겠습니다. 도민의 삶으로 답하겠습니다"라고 밝혔다. 

1141world@newspim.com

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뉴스핌 4월 9일 '서울이코노믹포럼' [서울=뉴스핌] 김범주 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 오는 4월 9일 서울 여의도 페어몬트호텔 그랜드볼룸에서 '제14회 서울이코노믹포럼'을 개최한다. 이번 포럼은 '이재명 정부, AI 시대 신성장 동력 빌드업을 위한 제언'을 주제로, AI(인공지능), 정치 정쟁 해소, 주거복지, 지방경제 등 각 분야에서 전문가로 인정받는 여야 정치인들이 참여해 한국 경제의 새로운 성장 전략을 논의한다. 행사는 오전 9시 개회식을 시작으로 총 5개 세션 토론과 강연으로 진행된다. 포럼에서는 인공지능(AI) 시대의 국가 전략과 정치·사회 구조 개혁 방향을 폭넓게 논의될 예정이다. 첫 번째 세션에서는 'AI 혁명 도래, 교육과 사회는 뭘 준비해야 하나'를 주제로 토론이 열린다. 이준석 개혁신당 대표와 차지호 더불어민주당 의원이 토론자로 참여하며 윤동열 건국대 경영학과 교수가 사회를 맡는다. AI 기술 확산이 노동시장과 교육 시스템에 미치는 영향을 진단하고 인재 양성 전략과 사회 제도 개편 방향을 모색할 예정이다. 두 번째 세션에서는 '정치 정쟁에서 실용으로 대전환'을 주제로 여야 정치권 인사들이 토론에 나선다. 한병도 더불어민주당 원내대표, 송언석 국민의힘 원내대표, 서왕진 조국혁신당 원내대표, 천하람 개혁신당 원내대표가 참여한다. 윤종빈 한국정치학회장이 사회자로 나선다.  해당 세션에서는 정치 양극화와 정쟁 중심 정치 구조를 넘어 경제 성장과 민생 문제 해결을 위한 정치 시스템의 전환 방향이 논의될 전망이다. 세 번째 세션에서는 '주거 복지는 저출산 극복의 필수품…여야 합의로 중장기 플랜 만든다'를 주제로 토론이 진행된다. 염태영 더불어민주당 의원과 송석준 국민의힘 의원이 참여하며 이창무 한양대 도시공학과 교수가 사회를 맡는다. 주거 안정 정책이 출산율과 인구 구조에 미치는 영향을 중심으로 장기적인 주거 정책 방향과 정치권 합의 가능성이 논의될 예정이다. 네 번째 세션에서는 '지방경제 살려 한국의 잠재성장률을 키우자' 주제로 지역균형 발전과 산업 전략을 다룬다. 복기왕 더불어민주당 의원과 이종배 국민의힘 의원이 토론에 참여하며 채지민 성신여대 지리학과 교수가 사회와 주제 발표를 맡는다. 해당 세션에서는 신내생적 산업 전략과 창업 생태계 구축을 중심으로 지방경제의 새로운 성장 모델을 제시할 예정이다. 마지막 다섯 번째 세션에서는 '100년 만에 다시 엄습하는 파시즘'을 주제로 홍성국 더불어민주당 국가경제자문회의 의장이 강연을 진행한다. 홍 의장은 글로벌 정치경제 질서 변화와 민주주의 위기, 극단주의 정치 확산이 경제와 사회 구조에 미치는 영향을 진단할 예정이다. 포럼은 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 생중계될 예정이다. 뉴스핌은 포럼 참가자에게 소정의 기념품을 제공한다. wideopen@newspim.com 2026-03-23 11:02
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李지지율 TK서 4.8%p나 올라 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 지지율이 3주 연속 상승하며 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 3월3주차 주간집계 결과를 보면 이 대통령의 국정 수행 긍정평가는 지난주보다 1.9%포인트(p) 오른 62.2%로 조사됐다. 중동 상황 여파로 인한 국가적 위기 상황에서 이 대통령의 발 빠른 대응이 지지율을 견인한 것으로 해석된다. 3월 3주차 대통령 국정 수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정 평가는 32.5%로 2.5%p 하락했다. '잘 모르겠다'는 응답은 5.3%였다. 리얼미터는 "중동 사태에 대한 전쟁 추경(추가경정예산) 편성, 석유 최고가격제, 차량 5부제 검토 등 선제적 민생 대응이 위기 관리 능력으로 긍정 평가를 받은 결과로 보인다"고 분석했다. 권역별로 보면 대구·경북이 46.6%로 4.8%p 상승하며 가장 큰 폭으로 올랐다. 이어 광주·전라가 88.6%로 4.5%p 상승했고, 대전·세종·충청 68.8%로 4.3%p 올랐다. 반면 서울은 55.1%로 4.7%p 내렸다.  3월 3주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 53.0%로 2주째 50%대를 유지했다. 상승세는 3주째 이어지고 있다. 반면 국민의힘은 3주 연속 하락하며 28.1%로 집계됐다. 국민의힘 지지율이 20%대로 내려앉은 것은 지난해 7월 5주차(27.2%) 이후 7개월 만이다. 이어 개혁신당이 1.2%p 오른 4.0%, 조국혁신당은 0.4%p 오른 3.0%, 진보당은 0.6%p 내린 0.8%였다. 무당층은 0.1%p 증가한 9.1%다. 리얼미터는 이 대통령의 지지율 상승 영향으로 민주당이 동반 상승했다고 진단했다. 이와 함께 국민의힘의 공천 갈등으로 인한 반사이익 효과도 있다고 짚었다.  여론조사는 에너지경제신문 의뢰로 진행됐으며, 대통령 국정 수행 평가는 16~20일 동안 전국 18세 이상 유권자 2513명을 대상으로 실시했다. 응답률은 5.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2%p다. 정당 지지도 조사는 19~20일 동안 유권자 1005명을 대상으로 했다. 응답률 5.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다.  자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-03-23 08:45

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