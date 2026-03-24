말본의 첫 스파이크 골프화 '투어1', 접지력과 안정감 강화

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=㈜하이라이트브랜즈가 전개하는 미국 LA기반 라이프스타일 골프웨어'말본(Malbon)'이 브랜드 최초의 스파이크 타입 골프화 '투어1(TOUR 1)'을 출시했다. 강력한 접지력·안정성으로 퍼포먼스 완성도를 강화했다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=말본, 투어1 골프화. [사진=말본] 2026.03.24 iaspire@newspim.com

남성 전용 스파이크 골프화 '투어1'은 라운드 내내 이어지는 편안한 착화감과 함께 강력한 스윙에도 하체를 안정적으로 지지하도록 설계된 퍼포먼스 골프화다. 말본 특유의 스타일 감도에 스윙 안정성과 기능 완성도를 더해, 디자인과 퍼포먼스를 함께 중시하는 골퍼를 겨냥했다.

아웃솔에는 소프트 스파이크(Softspikes)의 '실버 토네이도(Silver Tornado)' 스파이크를 적용해 접지력과 균형감을 높였다. 스윙 시 발생하는 회전력과 하중을 효과적으로 지지해 발의 미끄러짐과 흔들림을 줄이고, 지면을 딛고 밀어내는 순간 하체의 밸런스를 유지할 수 있도록 도와 스윙 시 힘이 보다 효율적으로 전달되도록 했다. 또한 상하부가 분리된 아웃솔 구조와 다양한 밑창 패턴 설계를 더해 디딤 순간 지면과의 밀착감을 높였고, 다양한 지형에서 안정적인 접지력을 구현한다.

인솔과 미드솔 역시 퍼포먼스를 고려해 설계됐다. 오쏘라이트 임프레션(OrthoLite® Impression) 인솔과 EVA 힐 컵을 결합한 이중 구조 설계로 쿠셔닝과 발 뒤꿈치 지지력을 강화했다. 또한, 미드솔에 적용한 말본의 독자 기술력인 '어드밴스드 TPU 지지 구조'는 발을 안정적으로 잡아줘 스윙 시 흔들림을 줄여준다. 이를 통해 장시간 라운드에서도 발의 피로감을 덜고, 보행과 스윙 전반에 보다 편안하고, 견고한 착화감을 제공한다. 봉제선을 최소화한 어퍼 설계 역시 발등과 측면의 압박을 줄여, 장시간 착용에도 발의 부담을 덜어준다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=말본, 투어1 골프화. [사진=말본] 2026.03.24 iaspire@newspim.com

디자인은 기능성과 스타일의 조화로 말본 특유의 세련된 감도를 유지하는데 초점을 맞췄다. 여러 겹의 패턴을 쌓기보다 퍼프 프린트(Puff Print)와 3D 나염 기법을 적용해 과한 디테일 없이도 입체감을 살렸고, 측면의 유선형 라인과 미드솔·힐 주변의 컬러 포인트로 스포티한 인상을 더했다. 측면과 뒤축에 배치한 'M' 로고는 브랜드 정체성을 절제된 방식으로 표현해 말본만의 골프 라이프스타일 감성을 표현했다.

컬러는 올리브, 스카이블루, 크림, 화이트 등 총 4가지로 구성했다. 각 컬러는 필드에 자연스럽게 어우러지는 차분한 톤으로 퍼포먼스 룩부터 감각적인 골프 스타일링까지 폭 넓게 연출할 수 있다.

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