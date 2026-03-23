강원대병원 "800병상 신축이전 지원" 정치권에 요청

[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원대학교병원이 상급종합병원 추가 지정과 800병상 규모 신축이전에 대한 정부·지자체 지원을 요청했다.
강원대병원은 23일 허영 국회의원, 우상호 더불어민주당 강원도지사 후보와 '지역완결형 의료 실현을 위한 강원 권역책임의료기관 발전방향 간담회'를 개최했다.
병원 측은 강원도 내 유일한 국립대병원으로서 25개 공공의료센터를 운영 중임에도 영서 이북 약 50만 명이 상급종합병원 사각지대에 놓여 있다고 지적했다.
현 부지는 전국 국립대병원 중 가장 협소해 제주대병원의 3분의 1에도 미치지 못한다. 권역외상센터·감염병 전담병원·소아응급의료센터 등을 확충하는 것이 구조적으로 불가능한 실정이다. 최근 의대증원에 따른 교육공간 수요까지 늘면서 현 부지에서의 발전은 한계에 달했다는 입장이다.
이에 병원 측은 총 9642억 원 규모, 2036년 완공을 목표로 한 800병상 신축이전에 대한 지원을 건의했다.
허영 의원은 "상급종합병원 지정 기준 개선과 신축이전이 신속히 이루어지도록 국회 차원에서 적극 지원하겠다"고 밝혔다. 우상호 후보는 "강원대병원이 책임을 다하는 만큼 도 차원의 행정 지원을 아끼지 않겠다"고 화답했다.
남우동 병원장은 "지역의료 완결성 실현을 위한 책임을 다할 것"이라며 제도적·재정적 지원을 촉구했다.
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