부산시, 르노코리아와 손잡고 글로벌 모빌리티 허브 도약

신차 필랑트 출시와 상생 프로그램 추진

부산 미래차 생태계 고도화·일자리 창출

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 르노코리아와 손잡고 미래차 산업 생태계 조성과 글로벌 모빌리티 허브 도약을 위한 전략적 협력 강화에 나섰다.

시는 23일 오후 시청 국제의전실에서 르노코리아와 전기 동력차 생산시설 투자협약(MOU)을 맺고, 르노코리아의 신차 '필랑트(FILANTE)' 출시를 기념하는 행사를 개최했다고 밝혔다. 이번 협약은 단순 면담을 넘어 신차 구매 행사까지 연계된 종합 상생 프로그램으로 추진됐다.

박형준 부산시장(오른쪽)이 23일 오후 3시 시청 국제의전실에서 니콜라 파리 르노코리아㈜ 대표이사와 체결한 전기 동력차 생산시설 투자협약서를 선보이고 있다.[사진=부산시] 2026.03.23

이날 행사에는 박형준 부산시장과 니콜라 파리 르노코리아 대표이사, 김봉철 디지털경제실장, 상희정 르노코리아 부사장 등 주요 관계자가 참석해 협력 방향과 실행 과제를 논의했다.

르노코리아는 지난해 '2025 APEC CEO 서밋 코리아'에서 부산공장의 전기차 설비 증설 등 신규 투자계획을 제시했으며, 이번 협약은 이에 대한 구체적 실행 조치다. 추가 설비 투자를 통해 부산공장은 내연기관, 하이브리드, 전기 동력차를 모두 생산할 수 있는 유연생산 체계를 갖추게 된다.

이번에 함께 선보인 '필랑트(FILANTE)'는 르노코리아의 주력 신차로, 르노그룹 중장기 전략 'International Game Plan 2027'의 핵심 차종이다. 1월 글로벌 공개 이후 3월 본격 출시된 필랑트는 이미 7000대가 넘는 사전 계약을 기록하며 높은 시장 관심을 모으고 있다.

시는 르노코리아와의 협력을 기반으로 미래차 산업 생태계 고도화를 지속 추진할 방침이다. 시는 수출주도형 기술지원과 주요 부품 연구개발, XR 기반 디지털트윈 시스템 구축, 자이언트캐스팅 공용센터 조성 등을 단계적으로 추진 중이다.

박형준 시장은 "르노코리아는 부산 제조업의 중추적 역할을 수행하는 핵심 앵커기업"이라며 "이번 협약과 신차 출시가 부산 미래차 산업 전환의 중요한 전기가 될 것"이라고 말했다. 이어 "르노코리아와의 전략적 협력 고도화를 통해 글로벌 미래차 생산 거점으로서의 위상을 강화하고, 일자리 창출과 산업 경쟁력 제고에 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

ndh4000@newspim.com