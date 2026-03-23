전남·광주교육청, 통합 특별시 '교육 비전' 논의

[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주·전남 시도교육청이 23일 교육행정 통합 관련해 2차 공청회를 개최했다고 밝혔다.
이번 공청회는 이날 순천만생태문화교육원에서 광주·전남 교육공동체 400여명이 참석한 가운데 열렸다. 통합과 관련해 교육공동체의 의견을 수렴하고 미래교육 방향을 구체화하기 위한 자리다.
행사는 이정선 광주시교육감과 김대중 전남도교육감이 ▲전남광주통합특별시교육청의 비전 ▲광주·전남 교육 균등 발전 ▲통합 인센티브 등 교육 재정 확보 ▲광주-전남 미래교육 모델 구축 등 핵심 현안에 대해 참석자의 질문에 답변하는 방식으로 진행됐다.
김대중 전남도교육감은 "광주·전남 교육행정 통합의 성과는 오롯이 우리 아이들에게 돌아가야 한다"며 "광주·전남의 민주주의 정신이 촛불혁명으로 이어져 시대정신을 만들었듯 광주·전남 교육통합을 통해 대한민국의 미래교육을 선도하자"고 말했다.
이정선 광주시교육감은 "광주·전남 교육행정 통합은 지역의 경계를 넘어 모든 아이들이 차별 없이 성장할 수 있도록 국가가 끝까지 책임지는 공교육의 토대를 마련하는 일"이라며 "우리 아이들 모두가 언제 어디서나 최고 수준의 교육 서비스를 누릴 수 있는 든든한 교육 환경을 만들겠다"고 말했다
한편 광주·전남교육청은 이번 공청회에서 수렴된 시·도민의 의견을 통합특별시 교육 정책의 지표로 삼아 특별법 보완 및 시행령에 적극 반영할 계획이다.
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